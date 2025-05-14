兒涉押人討債收押 國民黨苗栗縣議長李文斌道歉：支持法律任何處罰

苗栗縣議長李文斌發聲明說，所謂養子不教父之過，願意接受所有的批評與指責，支持法律對兒子的任何處罰。（擷取自李文斌臉書）

2025/05/14 17:40

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〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市1家茶飲店12日晚間發生妨害自由案件，警方循線拘提4名嫌疑人到案，其中1人是國民黨籍苗栗縣議長李文斌的兒子，警方查出，案件因雙方賭博債務糾紛引發。檢方依剝奪他人行動自由、妨害秩序等罪嫌，有串證、湮滅證據之虞，今（14）日凌晨向苗栗地院聲請羈押禁見，法院下午召開羈押庭，裁定李文斌兒子、陳姓男子收押禁見，另2名被告分別7萬、6萬元交保候傳。

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對此，李文斌發聲明說，教子不嚴，確實是他的過錯，對於外界將此事與他的議長職務相聯繫，甚至畫上等號，進行政治或道德上的操作，他能理解並虛心接受批評，並為此事影響了苗栗形象，向大眾致歉。

李文斌說，所謂養子不教父之過，兒子的錯誤，讓他無從迴避責任。他和妻子一直以來對兒子的管教並沒有鬆懈，但結果卻是如此令人失望。面對這樣的局面，「我坦然承認自己沒有把孩子教好」，並願意接受所有的批評與指責。

李文斌指出，他從政多年努力為民服務，唯一讓他擔憂的就是這個兒子。他10多年來傾盡全力於公益，關懷弱勢，也是希望以身作則，期望能為兒子帶來一些正面的影響。

李文斌說，兒子已30歲，是一個成熟的成年人，是該獨自面對自己不明智的錯誤，承擔責任，他絕不包庇或幫助他逃避法律責任且尊重司法調查，並支持法律對兒子的任何處罰。

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