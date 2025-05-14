奶瓶放胸口就外出！男嬰獨處7小時溢奶嗆死 荒唐爸重判10年6月

桃園市1名年輕爸爸餵奶後外出，害10月大且長期營養不良男嬰獨處7小時溢奶窒息死亡，桃園地院依遺棄致死罪將荒唐父親判處10年6月徒刑，媽媽依遺棄罪判處8月徒刑、緩刑3年。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2025/05/14 16:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名上班族媽媽2021年10月間返家時，發現10月大的親生男嬰一奶窒息、失去生命跡象，緊急送醫不治，檢警查出男嬰的父親當日中午將奶瓶放在嬰兒胸口讓其自行喝奶即外出，造成男嬰溢奶嗆死，法醫另發現10月大男嬰體重只有4公斤，嚴重營養不良，年輕父母不僅沒有提供足夠營養，也未帶孩子就醫。案經桃園地院審理，認為嬰兒父母親觸犯成年人故意對兒童遺棄罪，將生父依遺棄致死罪重判10年6月徒刑，生母判處8月徒刑、緩刑3年。

判決指出，案發時20歲的男嬰父親與23歲母親，為了照顧10個月大與2歲的稚齡兒女，夫妻倆協議1人上班、1人在家育兒，2021年9月間由爸爸在家育兒，是男嬰主要照顧者，明知男嬰嚴重營養不良，進食後常有溢吐奶情形，卻未提供足夠營養，也未帶往就醫，且爸爸在案發當日中午更是將奶瓶放在嬰兒胸口讓其自行喝奶，隨即外出，讓嬰兒置身於缺乏基本扶助、養育及保護環境中，顯有遺棄故意，且嬰兒溢嗆奶恐釀窒息死亡的可能並非無法預測，認定爸爸觸犯遺棄致死罪。

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合議庭認為，這對年輕爸媽對男嬰有長期非人道待遇的虐待行為，嚴重違反兒童權利公約施行法所追求「健全兒童及少年身心發展，落實保障及促進兒童及少年權利」的意涵，而爸爸事後卸責辯稱只外出不久，法官查出他外出至少7小時，讓毫無自救能力的嬰兒獨處而發生溢奶窒息死亡結果，審結依遺棄致死重判10年6月徒刑。

合議庭另審酌，男嬰媽媽於法院審理時坦承照顧不當、頗具悔意，且案發時她日夜工作、負擔家計，主觀惡性非重，又有年幼女兒需要照顧和撫養，將她判處8月徒刑，緩刑3年。

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