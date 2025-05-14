300多萬全新BMW X3掛完牌交車前被猛撞 網友：維修貴了

一輛全新BMW X3休旅車（左），今天交車前在羅東鎮純精路與貨車相撞。（圖由警方提供）

2025/05/14 16:52

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮純精路今天（14日）發生黑色BMW X3休旅車與貨車相撞，市價300多萬元全新的BMW X3剛掛牌，卻在交車前出車禍，左側車身遭貨車攔腰撞上幾乎全毀，畫面曝光後，網友留言「維修貴了」。

羅東警分局今天上午9點多接獲報案，指羅東鎮純精路三段有休旅車與貨車發生生交通事故，休旅車駕駛、貨車駕駛及車上2名乘客，2車合計4人受傷送醫，所幸傷勢均無大礙，駕駛經過酒測無酒精反應，排除酒後肇事。

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警方調查，事發當時，46歲顏姓業務員駕駛BMW X3，沿著羅東鎮純精路三段慢車道，迴轉往復興路方向行駛，與25歲王姓男子駕駛、從純精路三段往光榮北路陸橋行駛的貨車碰撞，貨車從BMW X3左側攔腰撞上，顏男、王男和貨車上2名乘客共4人，由救護車送醫救治。

據了解，發生事故的BMW X3是輛新車，掛牌不久，尚未交車，出車禍後，左側車身嚴重受損，維修所費不貲，貨車前方擋風玻璃也震碎。事發後，警方到場採證釐清肇事原因，呼籲駕駛人開車行經路口務必減速，遵守標誌、標線、號誌指示行駛，以維護行車安全。

黑色BMW X3休旅車（右）被貨車攔腰撞上，左側車身幾乎全毀。（圖由警方提供）

事故現場。（圖由警方提供）

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