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    德國大媽失業缺錢 走私毒品來台遭查獲

    年約60歲德國籍女子3月間將市價逾千萬元的第三級毒品K他命夾藏在託運行李內搭機來台，企圖藉此矇混檢查走私入境。（圖由航警局提供）

    年約60歲德國籍女子3月間將市價逾千萬元的第三級毒品K他命夾藏在託運行李內搭機來台，企圖藉此矇混檢查走私入境。（圖由航警局提供）

    2025/05/14 16:47

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕年約60歲德國籍女子將市價逾千萬元的第三級毒品K他命夾藏在託運行李內，從荷蘭阿姆斯特丹搭機來台，企圖藉此矇混檢查走私毒品入境，遭關務署台北關與航警局查獲，航警調查後全案依毒品危害防制條例移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

    關務署台北關與航警局安檢大隊今年3月間執行入境託運行李X光儀檢時，發現1件自荷蘭阿姆斯特丹來台的行李X光顯像有異，待旅客提領行李後攔查，開箱查驗後發現裡面夾藏了17包第三級毒品K他命，重達13.2公斤，市值超過新台幣1千萬元，航警隨即將該名旅客帶回調查。

    航警局表示，該名德國籍女性旅客先從德國搭機至荷蘭，於當地取得毒品並將其夾藏於行李箱後，再從荷蘭阿姆斯特丹搭機來台。德籍女子一開始向航警供稱，她因無業缺錢花用，透過網路找到工作機會，收受1萬歐元（約新台幣34萬元）酬勞，協助運輸女性裝飾品至台灣，並不清楚包裝內裝的是毒品。

    因勞務與報酬顯不相當，隨即被警方戳破謊言，她才坦承對方以提供來回機票、住宿還有1萬歐元酬勞為代價，要她幫忙運毒來台，等到她成功入境台灣之後，會有人到她住宿的旅館取貨，沒想到才下飛機就被查獲。航警調查後依毒品危害防制條例將她移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

    航警局呼籲，第三級毒品K他命使用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、噁心、嘔吐等現象，長期使用會產生頻尿、血尿、水腫等腎功能不全症狀，亦會產生耐受性及心理依賴性，提醒民眾勿好奇而接觸。而製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金，航空警察局將持續強化邊境毒品情蒐偵查量能，阻絕毒品於境外，使不法集團無可趁之機。

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    年約60歲德國籍女子3月間將市價逾千萬元的第三級毒品K他命夾藏在託運行李內搭機來台，遭關務署台北關與航警局查獲，全案依毒品危害防制條例移送台灣桃園地方檢察署偵辦。（圖由航警局提供） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    年約60歲德國籍女子3月間將市價逾千萬元的第三級毒品K他命夾藏在託運行李內搭機來台，遭關務署台北關與航警局查獲，全案依毒品危害防制條例移送台灣桃園地方檢察署偵辦。（圖由航警局提供）

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