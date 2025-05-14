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    基隆男放沖天炮趕烏鴉 炮火朝火車站飛竄挨罰2.5萬

    周姓男子連放10發沖天炮欲驅鳥，沖天炮朝住處旁、台鐵海科館車站飛竄，基隆地院判處拘役25天，得易科罰金2萬5000元。（記者林嘉東攝）

    周姓男子連放10發沖天炮欲驅鳥，沖天炮朝住處旁、台鐵海科館車站飛竄，基隆地院判處拘役25天，得易科罰金2萬5000元。（記者林嘉東攝）

    2025/05/14 16:51

    〔記者林嘉東／基隆報導〕周姓男子不滿烏鴉常在他住處外築巢，連放10發沖天炮欲驅離烏鴉；未料，沖天炮沒趕走烏鴉，反而朝住處旁、台鐵海科館車站飛竄，張姓列車長報警追究。基隆地院近日審結，法官認為周男雖不是朝海科館車站等設施施放沖天炮，仍可能危及列車往來安全，依周男犯過失以他法致生火車往來危險罪，判處拘役25天，得易科罰金2萬5000元。

    判決指出，去年10月14日晚間6時許，台鐵張姓列車長開火車，從海科館車站開往瑞芳火車站時，發現有沖天炮朝他駕駛的列車飛來，有危及列車行車安全之嫌報警追究，鐵路警察局台北分局獲報，循線查出是住在海科館附近的周姓男子所為。

    周男到案後稱，他住處旁常有烏鴉築巢，因烏鴉叫聲吵他睡覺，加上烏鴉亂大便造成周邊環境髒亂，當晚遂朝烏鴉巢穴，施放約10發沖天炮，並未針對海科館車站施放沖天炮。

    法官認為，周男住處離台鐵海科館車站僅相距6公尺，周雖未針對海科館車站設施、軌道邊或列車施放沖天炮，但周男施放沖天炮後，無法控制沖天炮方向，若沖天炮竄入車站設施、軌邊或列車，仍會造成列車往來危險，依周男犯過失以他法致生火車往來危險罪，判拘役25天，得易科罰金2萬5000元，但審酌周犯後坦承犯行，因一時失慮觸法，判處緩刑2年。

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