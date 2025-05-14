大法庭裁定：詐騙犯自白認罪並主動繳回酬勞 即可減刑

最高法院刑事大法庭做成統一法律見解，裁定詐欺犯自白、主動繳回個人實際所獲報酬，即應減輕其刑。（記者張文川攝）

2025/05/14 16:49

〔記者張文川／台北報導〕去年7月三讀通過並施行的「詐欺犯罪危害防制條例」明定，詐欺犯自白，若有犯罪所得而自動繳交者，減輕其刑，法界爭論「犯罪所得」究竟是實際所獲報酬，還是被害人被詐騙的金額？最高法院刑事大法庭今天以7票比4票，做成統一法律見解，裁定詐欺犯自白，並主動繳回個人實際所獲報酬，即應減輕其刑。

不過，大法庭強調，法院適用此項減刑規定時，應同時具體審酌被告在詐欺集團中是否為主導地位、分工情節輕重、自動繳交的財物占被害金額的比例，以及是否誠摯努力與被害人達成和解賠償損害等，來決定量刑的減讓幅度，量處與罪責相當的刑度，並非不分情節皆一律減輕其刑2分之1。

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全案起於劉姓詐團成員透過交友軟體與中國當地女子聊天，以假投資方案詐騙10人，騙到其中2人得手51萬餘元，自己分得酬勞7000元酬勞，落網後自白犯罪並繳回7000元酬勞，被依2件加重詐欺既遂、8件未遂罪起訴。

一審、二審都依詐防條例第47條，予以減刑，檢方上訴，最高法院刑三庭認為應繳回被害人的損失金額才能減刑，經徵詢後提案送交刑事大法庭評議，大法庭今做成裁定，統一歧異的法律見解，拘束未來相關案件。

依此項裁定，劉男只須符合自白並繳回7000元，即可獲得減輕其刑的寬典，但依大法庭見解，並非一律減刑2分之一，因此刑三庭仍會依情節、尋求和解的誠意等審酌量刑，發回更審或自為改判其刑期。

「詐欺犯罪危害防制條例」第47條前段規定，「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，爭議在於，犯罪所得是指實際取得的報酬，還是被害人被騙的財產金額？

刑事大法庭評議後認為，第47條前段規定的是「其犯罪所得」，相較於同條後段的「全部犯罪所得」，已明確區別兩者的不同，並有層級化的刑罰減輕、減免效果，足以認定「其犯罪所得」僅限於犯罪實際取得的「個人所得」，文義明確，該規定的是對個人減輕罪責的事由，僅規範「個人」，不及於其他共犯。

大法庭指出，47條前段的立法說明，將自白而使刑事訴訟程序儘早確定，以及使被害人取回財產損害，並列為立法目的，並未明文規定自白的被告須同時繳交其他共犯的犯罪所得，才能減刑。

此外，立法院法制局於立法過程曾對本條草案提出評估報告指出，若詐欺犯為圖減輕或免除刑責，只繳交部分或低微的犯罪所得，藉以減輕其刑，恐成為漏洞；陳亭妃等16位立委所擬的草案，列入「得」減輕其刑，以授權法官個案裁量決定但立院院會最終三讀通過的版本，仍是行政院版，沒有「得」字，可見立法者考量過後決定應予減刑，大法庭自應依法解釋以符合立法者的客觀目的性。

大法庭指出，如採「乙說」而要求詐欺犯自白後，應繳交被害人的全部受詐金額，才能減刑，則嫌犯恐怕會因無力繳交，而被迫須繳出自己合法的財產，兩相衡量後，可能因此放棄自白，不僅無助訴訟經濟目的，被害人也無從取回分毫被騙財物。

何況47條後段規定，被告的財力若能繳交被害人被騙的全部財物，則直接依後段規定自動交給檢警扣押，即可獲比47條前段更有利的「減輕或減免其刑」優惠，限縮前段的適用可能性，自非立法本意。

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