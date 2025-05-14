女看護轉當「商務收款」落網進警所癱軟險撞階梯 工業區首位女所長抱住

警方當場逮捕高姓女車手。（警方提供）

2025/05/14 16:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市高姓女子原本從事看護，覺得太累轉行當「商務收款」（詐團車手），近日與被害人相約面交取款，被埋伏員警當場逮捕，未料高女剛進派出所情緒瞬間崩潰，整個人癱軟倒地，眼看就要撞上階梯，幸好女所長陳靖宣眼明手快，雙手穩穩抱住，化解一場意外危機，詢後全案仍依詐欺等罪嫌送辦。

台中市第六分局今天指出，工業區派出所上週五接獲民眾報案，誤信假投資話術加入群組，與對方相約中清路某超商前要面交14萬元，所長陳靖宣率員警趕往埋伏，當街逮捕54歲高姓女車手，未料帶返派出所時，現場卻突然變成一場「突發救援」。

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只見高女剛走出警車，疑因過度緊張導致身體不適，準備走進派出所時情緒崩潰、全身發抖，整個人癱軟倒地，眼看頭部就要撞上階梯，幸好陳靖宣眼明手快，雙手穩穩抱住她，據了解，陳靖宣過去在婦幼、少年警政工作表現亮眼，具備細膩觀察力與實務執行經驗，上月才派任該所所長，也是該所歷年來首位女所長。

她當時冷靜應變，一面安撫情緒激動高女，一面聯繫救護車送醫治療，當晚已恢復意識、狀況穩定，警方也從高女身上查獲2500元現金、工作證、協議單與手機等證物，高女辯稱，原本擔任看護工作，因太累才轉行當以日薪2500元的「商務收款」，但只知是收款，不知竟是車手，才會驚嚇到差點昏厥。

全案詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦，並將持續追查背後詐騙集團的組織與金流；第六分局強調，違法行為無論角色大小都將依法究辦，呼籲民眾切勿因一時利益鋌而走險，警方將持續強化打擊詐欺犯罪行為，保障市民財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高女進派出所時情緒瞬間崩潰，整個人癱軟倒地險撞上階梯。（警方提供）

警方查扣現金、工作證、協議單與手機等證物。（警方提供）

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