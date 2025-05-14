獨家》賓利車停高醫 傳徐少東最後現身嘉義布袋恐已「坐桶子」偷渡

三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東近日失聯，今傳出其最後身影疑似出現在嘉義布袋。（擷取自徐少東臉書）

2025/05/14 16:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東近日傳出失聯，警方11日獲報後調查，發現徐少東9日清晨開車離家，將車停放高醫停車場後獨自步行往同盟路方向，自此人間蒸發，傳徐少東最後身影疑似出現在嘉義布袋，不排除恐已偷渡出海。

徐少東在家留下書信給家人，內容指自己「想開了」、「會找一個風水寶地」等話語，並在法院的傳票上貼著便條紙痛罵「人渣司法官，死不妥協」，9日清晨未帶手機出門，開著友人的賓利豪車停放於高醫停車場，隨後步行往同盟路方向而去，家屬擔心發生意外，於11日下午4點多報警協尋，警方則稱至今仍未發現蹤影，仍積極尋人。

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不過據了解，相關單位調監視器畫面，疑似發現徐少東曾現身嘉義布袋，不排除故弄玄虛，恐已從布袋沿海搭船偷渡離台，目前檢警仍持續搜索中。

三聯集團負責人徐少東和法律顧問兼幹部張永昌，自2015年9月起至2019年5月止，涉嫌以老鼠會方式，假銷售真吸金高達26億6000多萬元，被害的投資人逾4000人，二審被判刑12年。

徐少東也因涉嫌在2024總統選舉期間，接受中共統戰人員指示，為特定候選人宣傳，並發布假民調干擾大選，檢方另發現徐還涉犯為中共發展組織，去年被依涉犯國安法等罪嫌，移由高雄高分檢偵辦並聲押，法院裁定30萬元交保、限制住居。檢方不服抗告成功，高雄高分院改為50萬元交保，且每週需到轄區派出所報到，但徐5月5日最後一次到新興分局自強派出所報到，即傳出9日清晨離家後失蹤。

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