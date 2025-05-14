破曉登玉山男子墜50公尺深山崖 救援人員垂降拉起

救援人員以垂降方式到50公尺深邊坡進行救援。（警方提供）

2025/05/14 16:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕49歲余姓男子昨天清晨單攻玉山，但卻失足墜落深約50公尺的山崖，嘉義縣警局、消防局獲報前往救援，搜救人員用垂降方式到邊坡，將他救起；余男說，幸好跌落邊坡時抓到樹枝，並未摔落到谷底，僅手腳輕微擦傷。

嘉義縣竹崎分局警方表示，阿里山派出所昨天清晨獲報，有登山客失足墜落邊坡下約50公尺，同行友人能與其對話，但無法見到失足者，邊坡陡峭危險。

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嘉義縣消防局、阿里山派出所、保七總隊、玉管處等單位組成搜救隊伍自玉山登山口出發前往搜救，在玉山登山步道3公里處附近接觸余男，因邊坡陡峭，搜救人員以垂降方式將余男自近50公尺深邊坡慢慢拉起；余男獲救後檢傷，手腳輕微擦傷、意識清楚、精神狀態良好，經簡易包紮後搜救隊伍護送余男與友人至玉山登山口，由同行友人陪同下山回家休養。

余男說，當日欲與友人單攻玉山主峰，凌晨一早出發，在行經事故地點時不慎跌落數十公尺邊坡，幸有樹枝可抓握，才沒有一直摔落至谷底。

警方表示，玉山群峰步道為熱門登山景點，但單攻行程需摸黑上山，具潛在危險，建議登山遊客於山區活動時注意自身健康狀況與氣候變化，結伴同行、攜帶必要通訊及照明設備，以降低突發狀況風險。

余姓男子登玉山時失足落下山崖。（警方提供）

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