人工美女化身跨國詐欺洗錢首腦 專找臉蛋相似飯局妹冒名開人頭戶

刑事局國際科幹員機場拘提廖女送辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/14 16:31

〔記者邱俊福／台北報導〕台美合作破獲以廖姓女子為首的跨國詐欺洗錢集團，檢警查知，36歲廖女本身為人工美女，鵝蛋臉、精緻的五官，加上魔鬼身材，便專挑護照照片跟其長相相似的飯局妹，偷走其護照後，冒名開人頭戶供詐騙集團使用，以及購買高端名錶，以躲避執法機關的追查。

檢警調查，36歲廖女，本身鵝蛋臉，因愛美酷愛整形，整個五官眼大、鼻翹等相當細緻，身材也非常好，腿更細長，剛開始時，廖女為取得人頭帳戶，在網路刊登廣告，以4000至5000元美金代價，吸引民眾主動詢問，隨後帶著願意提供人頭的民眾前往美國開戶。

請繼續往下閱讀...

此外，廖女前年開始可能認為飯局妹，比較能找到跟她人頭照片相似者，便鎖定飯局妹，謊稱有香港飯局需求，挑選護照上人頭長相跟她較相似的飯局妹，假意帶往香港，再以被「打槍」為由，虛晃一招，期間則趁機盜取護照。

檢警表示，廖女取走蔡姓、黃姓飯局妹護照後，持往美國冒2人身份開設公司，再以公司名義開設公司帳戶供詐騙集團使用；另為隱匿犯罪所得去向，欲把犯罪所得兌換成高端名錶時，因動輒千萬的RM名錶有每人3個月僅能購買1只限制，便也冒這些飯局妹名義購買，行徑乖張。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法