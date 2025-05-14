出價破紀錄！中檢拍賣詐團女主嫌查扣名錶 神秘口罩男3900萬買下

台美合作破獲詐騙集團，從女主嫌身上查扣瑞士Richard Mille精品名錶，今天進行拍賣，最後以3900萬的天價標出。（記者陳建志攝）

2025/05/14 16:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署檢察官張富鈞指揮刑事警察局國際刑警科與美國國土安全調查署合作，破獲以台籍廖姓女子（36歲）為首的詐騙集團，廖女返台時當場在機場遭拘提，身上還帶著全球限量，市價超過3千萬的Richard Mille精品名錶，並查扣5.5克拉鑽戒等贓物，今天下午由行政執行署台中分署公開拍賣變價，這只名錶最後由一名戴著口罩的神祕男子，喊價3900萬得標，創下台中分署拍賣的最高價紀錄。

台中地檢署表示，此案共查扣Richard Mille精品錶1只、鑽戒1只、比特幣4顆、泰達幣122萬顆、新台幣現金30萬元、扣押涉案銀行帳戶餘額1162萬元。

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今天由行政執行署台中分署將詐騙所得變換的名錶、鑽石、虛擬貨幣、名車進行拍賣，拍賣所得將依刑事訴訟法、國際刑事司法互助法的整筆返還程序返還美方，由美方分配予被害人。

最受矚目的是一只市價超過3000萬的名錶，起標價就破千萬，並一路加碼向上喊價，最後僅剩2人競標，一名手拿15號牌子，頭戴鴨舌帽、戴眼鏡、黑色口罩的年輕神祕男子，身上穿著上萬元的鞋子，手上也帶著一支同廠牌Richard Mille名錶，最後喊價3900萬得標，男子對於價格表示滿意，還說錶要自己戴，但沒有透露自己的職業，因價格相當一棟豪宅，一旁民眾對於他的財力都投以羨慕的眼光。

行政執行署台中分署表示，在這支鑽錶之前，台中分署拍賣競標最高價格是2021年拍賣1輛法拉利F12，成交價650萬元，這支名錶以3900萬拍出，也創下最高價紀錄。

檢警從詐團查扣的Richard Mille精品名錶，今天拍賣一名年輕頭戴鴨舌帽、黑色口罩的男子，喊價3900萬得標。（記者陳建志攝）

檢警從詐團查扣的Richard Mille精品名錶，今天拍賣一名年輕頭戴鴨舌帽、黑色口罩的男子，喊價3900萬得標。（記者陳建志攝）

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