專挑高鐵站摩鐵當據點 詐團車手頭落跑柬埔寨未遂

刑事警察局電信偵查大隊第三隊破獲黃姓為首的詐騙車手集團。（警方提供）

2025/05/14 15:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲黃姓男子反應快又聰明，被詐騙集團吸收後成為幹部，負責訓練車手取款，黃找來兒時玩伴張姓男子，以嘉義高鐵站為中心點，四處找尋汽車旅館當據點，順利取走3852萬餘元詐騙所得，警方收網逮人前夕，他想落跑到柬埔寨，但護照還沒拿到就被逮捕，台南地檢署依詐欺及洗錢防制法起訴。

刑事警察局電信偵查大隊第三隊偵辦假投資詐欺車手案時，發現黃姓男子為首的詐騙車手集團時常出沒在嘉義高鐵站，經多月佈線埋伏跟監，發現黃男等人利用高鐵站快捷便利的特性，可以讓車手全台趴趴走，黃男再不定期租高鐵站附近摩鐵，用來訓練新加入的車手或是成為他們休息的據點。

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警方從去年7月起至今年4月，陸續逮捕黃男旗下13名車手，黃男見自己可能被鎖定，萌生想跑去柬埔寨投靠「母集團」，但他前往外交部辦護照時，等待護照核發前，就被警方逮捕送辦。

警方估計，黃男為首的詐騙集團至少取款3852萬餘元，被害人超過11人，其中有1名6旬退休男子誤信投資話術遭詐約700萬元，警方除查扣手機、主機和現金等贓證物外，黃及張等6人遭收押，經台南地檢署檢察官偵查終結後，依詐欺及洗錢防制法起訴。

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