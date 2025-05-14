8旬翁菲律賓遇真愛？直奔銀行匯款幸被行員、警察攔阻

老翁昨直奔銀行要匯新台幣10萬元給女網友，幸被行員與警察勸阻。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/14 15:26

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市80歲李姓老翁，在臉書認識一名女網友，雙方透過LINE持續聯絡，老翁在女網友甜言蜜語攻勢下動了真情，聽聞女網友在菲律賓經商遭遇困難，昨天直奔銀行要匯新台幣10萬元給女網友，所幸行員察覺老翁遭詐，通報內湖分局警方，員警才成功攔阻老翁受騙匯款。

員警到場後，老翁依著女網友的指示，告訴警方是要匯款給「遠房親戚」，但員警追問是哪個親戚？為什麼要匯款？老翁卻答不出來，最後才向警方坦承事情來龍去脈。

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老翁向警方表示，他透過網路交友認識一名女網友，雙方使用LINE聯絡，女網友稱自己在菲律賓經商遭遇困難，急需金錢援助，要求老翁匯款10萬元。

員警耐心解說這是典型「假交友」詐騙手法後，老翁同意警方查看其手機的聊天紀錄，終於相信自己遭詐並放棄匯款。

內湖分局表示，今年與轄內金融機構聯合阻詐，已經攔阻3700餘萬元，可見民眾受詐騙集團所害之深，呼籲民眾切勿輕易相信陌生人。若有任何疑慮，請即撥打「165」反詐騙專線或「110」求助與諮詢，避免成為詐騙的受害者。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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