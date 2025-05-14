積欠勞退金逾200萬還脫產 通訊行老闆被管收

新竹縣竹北市40歲李姓男子在桃園經營通訊行，滯納勞退遭催繳，還惡意脫產被宜蘭地院裁定管收。（宜蘭分署提供）

2025/05/14 15:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕新竹縣竹北市40歲李姓男子，經營桃園平鎮1家通訊行，滯納勞工退休金204萬餘元遭催繳，還惡意脫產隱匿財源流向，日前在桃園打零工，因其中一處聯繫地址為宜蘭羅東，遭法務部行政執行署宜蘭分署收案辦理，並向宜蘭地院聲請管收獲准。

李男在桃園平鎮經營1家通訊行，資本額500萬元，主要從事電腦套裝軟體批發，以及機電、電信和電路設備安裝，因積欠員工勞退，2年前遭勞動部催繳後，仍把帳戶內的245萬元，分別以匯款、提領現金方式流出，被視為惡意脫產。

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李男在勞動部的通訊欄中，留下1處聯繫地址為羅東，但未居住於此，宜蘭分署承辦後聯繫上李男，他稱幾乎都在桃園打零工，並不知情帳戶資金流向，經執行官調查存款僅剩500多元，但與李男同住的李父名下，擁有數筆竹北市的不動產及多筆高額存款。

宜蘭分署表示，李男不願就滯納勞工退休金費用，提出清償計畫或相當擔保，名下雖無財產可供執行，但李父仍有相當可動用資產，有一定履行能力，顯有管收必要性，隨即向宜蘭地院聲請管收。

宜蘭地院開庭審理，李男狡辯銀行帳戶均由太太及父親運用，對於帳戶2筆資金交易事前並不知道，但法官認為高額款項流出辯稱不知情顯不符常理，因此裁定管收。

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