烈日燒烤柏油溫度驚人！台中8旬婦迷途路倒 臉手燙出水泡

台中市近日天氣炎熱，氣溫約32度至33度，體感上看35度，柏油路面溫度更高。（記者許國楨攝）

2025/05/14 15:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區13日高溫飆至33度，體感逼近35度，柏油路面吸熱後更高達60度以上，中清路新亞東醫院外，一名82歲失智老婦疑迷路，在滾燙柏油路面倒地不起，導致臉部與雙手灼傷起水泡，所幸警方及時趕抵現場搶救，也順利聯繫到家屬接回，避免憾事發生。

據了解，在氣溫33°C、體感溫度35°C的情況下，陽光直射下柏油路面溫度遠高於氣溫，因為柏油吸收並儲存大量太陽輻射熱，會比氣溫高出20至30度，也就是說，在這種天氣下，地面溫度可能高達55°C至65°C，甚至更高，對寵物腳掌或赤腳走路來說都非常危險，短時間就可能造成燙傷，建議民眾行走於柏油路面上，注意防曬與補充水分。

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第二分局說，昨日中午立人派出所接獲報案，中清路上新亞東醫院外的路旁，有一位意識清楚但倒臥在滾燙柏油路上的老婦人，員警員林博璋、胡文溱立即趕赴現場，發現老婦人臉部及雙手因高溫柏油灼傷，起了水泡，迅速協助送往新亞東醫院包紮治療。

在返所過程中，員警發現老婦人不僅患有失智症，還有重聽問題，無論如何詢問，僅反覆說出「后庄北路」，一度讓協尋工作陷入僵局，經致電里幹事求助無果後，員警決定嘗試使用人臉辨識系統，成功查出為家住北屯區的82歲羅陳老婦人，隨後也聯繫到其兒女，順利協助家屬將走失的老母親接回家。

警方指出，隨著台灣社會快速高齡化，失智症發病率逐年攀升，65歲以上老人中約有5%至10%患病，85歲以上則高達3成。失智長者走失或發生危險的案例日增，近年路倒事件中，除酒醉外，失智長者也屢見不鮮。

第二分局長鍾承志呼籲，家中若有失智長輩，應考慮讓其配戴具備GPS定位的智能手環或AI看護設備，提升走失後的尋獲效率，減少危險發生。科技輔助不僅能保障長者安全，也減輕家庭與社會的照護壓力，讓失智者擁有更安心的生活環境。

8旬婦人（左二）昨天倒臥柏油路上，臉手竟被燙出水泡，警方最後聯繫家屬接回。（圖由警方提供）

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