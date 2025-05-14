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    首頁　>　社會

    酒駕撞死人效應！ 高雄大執法昨再抓35件

    高市展開取締酒駕大執法，2天已取締61件酒後違規上路。（圖由民眾提供）

    高市展開取締酒駕大執法，2天已取締61件酒後違規上路。（圖由民眾提供）

    2025/05/14 14:49

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市近日發生3天2起酒駕死亡車禍，市府警察局自12日起展開取締酒駕大執法，首日取締26件，昨（13）日晚間再查獲35件酒後違規駕車，累計2天共取締61件。

    高市交通警察大隊指出，13日晚間近9點在鳳山區光遠路就發現1名黃姓男子（56歲）駕駛轎車違規，經員警實施攔檢，發現其渾身散發酒氣，經施以呼氣酒精濃度檢測酒測值每公升0.60毫克超標。

    另外在晚點11點半左右，在三民區建國、站西路口也發現1名吳姓男子（37歲）無故停於路中，經員警上前敲打車窗喚醒，發現吳男渾身散發酒氣，酒測值高達0.84超標，2案均依違反刑法公共危險罪移送高雄地方檢察署偵辦。

    高市交大大隊長黃元民呼籲，警方將持續、無限期的執行取締酒駕工作，展現杜絕酒駕決心；此外，近期發生多起因汽車酒駕導致的重大事故，警方將進一步加強汽車攔查密度，請民眾切勿心存僥倖，飲酒後請利用大眾運輸、計程車、指定駕駛或選擇正規代駕，以確保自身與其他用路人的通行安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    民眾酒駕違規上路，酒測值0.60超標涉公共危險罪被送辦。（圖由民眾提供）

    民眾酒駕違規上路，酒測值0.60超標涉公共危險罪被送辦。（圖由民眾提供）

    駕駛於路口疑似開到睡著，警方前往盤查，酒測值高達0.84。（圖由民眾提供）

    駕駛於路口疑似開到睡著，警方前往盤查，酒測值高達0.84。（圖由民眾提供）

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