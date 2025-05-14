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    女慣竊出沒高雄百貨賣場專偷櫃姐 警查出身分追緝

    女慣竊打開櫃檯抽屜行竊財物。（取自爆料公社）

    女慣竊打開櫃檯抽屜行竊財物。（取自爆料公社）

    2025/05/14 14:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名女慣竊13日出沒高雄百貨公司、大賣場行竊，專挑專櫃小姐財物，網路社群「爆料公社」貼出行竊影片示警，指她「從北部已偷到南部了」，高市警方今（14）日表示，已經查出女慣竊身分，正追緝到案。

    根據在「爆料公社」張貼的影片，該名女慣竊為中年人，犯案時頭戴鴨舌帽、戴口罩，趁櫃姐短暫離開空檔，打開收銀櫃檯拿走皮包，且從容離開現場。

    原PO表示，各位百貨界的朋友們請注意此人，從北部已偷到南部了，已有鳳山家樂福、左營三越、漢神巨蛋的專櫃人員被偷了。「尤其是中島跟臨時櫃，離開櫃上，放包包的櫃子跟收銀機一定要鎖！！」

    有網友說，該名女慣竊曾在台中以同樣手法犯案，曾被警方逮捕；也有人說，她曾在嘉義行竊失風，下跪認錯，櫃姐心軟放她一馬。

    左營分局表示，昨（13）日下午2時、4時許，分別接獲轄內兩家百貨公司報案稱包包失竊，各損失約新台幣9000元、遭盜刷損失新台幣5400元，擴大調閱監視器鎖定同一名可疑對象，偵查隊已成立專案小組查緝中。

    據指出，該名女慣竊為新竹人，居無定所，涉嫌犯下多起竊案，待其到案後，警方不排除申請預防性羈押。

    女慣竊佯裝購物，伺機行竊。（取自爆料公社）

    女慣竊佯裝購物，伺機行竊。（取自爆料公社）

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