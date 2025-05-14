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    宜縣消防局救護車路口撞機車 騎士彈飛畫面驚悚

    宜縣冬山鄉義成路三段及鹿安路口，今天上午發生消防局救護車與機車相撞，有2人送醫。（警方提供）

    宜縣冬山鄉義成路三段及鹿安路口，今天上午發生消防局救護車與機車相撞，有2人送醫。（警方提供）

    2025/05/14 14:14

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉義成路三段及鹿安路口，今天（14日）上午8點多發生載運傷患的救護車與機車相撞，機車卡在救護車頭底下，女騎士彈飛到10多公尺外路面，造成小腿骨折，畫面相當驚悚，受傷女騎士連同救護車上傷患共2人送醫，所幸都沒有生命危險。

    事發當時，32歲賴姓女子騎著機車，沿冬山鄉鹿安路往冬山路三段方向騎乘，救護車則由41歲吳姓女消防員駕駛，車上載運26歲吳姓男傷患，沿著義成路三段往羅東方向行駛，2車在義成路三段與鹿安路口相撞，造成賴女受傷，救護人員到場後，連同救護車上的張姓病患一併送醫。

    警方調查，救護車行駛過程中有開啟警示燈與警鳴器。根據路口監視畫面顯示，賴女騎車經過路口時，紅綠燈剛由黃燈轉為紅燈，被行進中的救護車撞上，機車卡在車頭下方，賴女彈到10多公尺外路面，安全帽都脫落了，過程相當駭人，救護車駕駛、騎士均無酒精反應，肇事原因尚待釐清。

    羅東警分局呼籲用路人，車輛行經路口務必減速，若遇到救護車鳴笛執行勤務，應減速避讓，以維護安全。

    事故現場。（警方提供）

    事故現場。（警方提供）

    機車騎士（紅圈處）經過路口時，遭行進中救護車撞上，事發過程被監視器拍下。（警方提供）

    機車騎士（紅圈處）經過路口時，遭行進中救護車撞上，事發過程被監視器拍下。（警方提供）

    機車被撞後，女騎士（紅圈處）彈飛出去。（圖由警方提供）

    機車被撞後，女騎士（紅圈處）彈飛出去。（圖由警方提供）

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