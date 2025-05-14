網友稱可代操虛擬貨幣投資 男子警覺報案釣出車手

蔣姓男子在網路上認識了「操盤手」，對方假借投資虛擬幣索款5萬元，蔣男報警協助設局，警方逮捕李姓車手，提醒民眾交易應確認幣商是否合法。（民眾提供）

2025/05/14 14:23

〔記者王捷／台南報導〕蔣姓男子在臉書認識網友，對方聲稱可代操虛擬貨幣投資，要求當面收取5萬元，蔣男察覺有異，覺得可能是詐騙因此報案，13日與警方聯合釣出李姓詐騙車手，警方指出，去年洗錢防制法修法後規定，虛擬貨幣交易必須由合法幣商提供，呼籲民眾投資前先查明「幣商」是否合法。

蔣男說，他在通訊軟體認識虛擬貨幣的「操盤手」，對方聲稱掌握高獲利的虛擬貨幣投資管道，並安排「幣商」與他見面收5萬元作為投資款項，他覺得很像詐騙所以才想報案。

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和緯派出所所長陳俞宏獲報後，立即成立專案小組，根據蔣男提供的對話內容、付款安排與聯絡方式，確認手法與近期常見的「虛擬投資詐騙」，警方因此與蔣男合作，佯裝配合投資，並依照詐騙集團指示，約定在13日晚間在大港街一間連鎖超商面交現金。

警方當晚在現場埋伏，李姓車手現身收款時即遭查緝，並當場起出詐騙用手機、偽造印章、印泥與工作證等證物。訊後依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，移送台南地檢署偵辦，警方將擴大追查上游共犯與金流。

警方提醒，詐團常以虛擬貨幣、AI套利等名義吸引投資，但是洗錢防制法去年修法後，規定虛擬幣商都必須經過中央主管機關認定，不是合法幣商不可以提供虛擬貨幣交易，違反者將面臨最高2年以下有期徒刑的刑事責任，民眾應提高警覺，勿輕信「穩賺不賠」話術，如遇可疑訊息，應保留紀錄並撥打165查證或報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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