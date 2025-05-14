三環幫主劉憲治槍殺案偵結起訴 主嫌動機曝光「為父報仇」

礙於身分曝光的壓力，刑事局駐地聯絡官的協助，加上過年返鄉的氛圍，涉犯劉憲治殺人案的6名犯嫌先後返台接受法律制裁。（新竹縣警察局提供）

2025/05/14 15:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕原疑為黑幫內鬥的竹東「三環幫」槍擊命案，經檢警調查是35歲犯嫌姜姓男子的父親，疑似只因某次在酒席上未起身向幫主51歲劉憲治致意，竟慘遭劉毆打成重傷，姜子心生不滿，選在今年農曆年前，結合幫內其他5名成員共謀殺害劉，6人行兇翌日即搭機潛逃至日本、泰國、柬埔寨等地，但因檢警先循線追查到郭男，又獲得刑事局駐當地聯絡官的協助，透過管道勸說返台；礙於身分曝光的壓力，加上過年返鄉的氛圍，犯嫌最終選擇案發第5天的春節期間返台接受法律制裁。

新竹縣警察局竹東分局長吳學安表示，全案歷經檢警3個多月抽絲剝繭，釐清其作案過程。全案由姜嫌主謀，在動手前約10天取得作案車輛及手機。行兇過程，姜等5人都各持兇器，並由邱嫌開槍，溫嫌拿斧頭，其他3人持刀。郭嫌則於作案前先到竹市刀具行和生存遊戲店購買槍械、開山刀及頭套等偽裝用品，分工籌劃，並接洽購車及安排作案接應事宜。

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6嫌行兇後翌日即順利逃亡國外，照常理，可從此藏匿身分逍遙法外，為何回台？吳學安說，全案發生在農曆年前，有返家過年的傳統，且警方已初步掌握犯嫌身分，便透過管道勸說：逃得了一時，逃不了一輩子；此外，專案小組切斷後續接應的命脈，讓犯嫌孤立無援，加上刑事局國際科駐澳門、泰國及日本等地聯絡官的協助，5嫌終選擇不再逃亡，並透過律師表達歸案意願，其中郭嫌1月26日先回國，餘5嫌1月29日返台。

新竹地檢署指出，因姜男的父親於去年2月間遭劉憲治毆傷，姜男心生不滿，結合其他5名幫眾共謀殺害劉。對於劉打姜的動機，警方不透露，但據了解，劉憲治個性易怒，尤其酒後更容易暴躁，姜父會慘遭劉憲治毆打重傷，疑似只因某次在酒席上未起身向劉致意。

竹東槍擊殺人案共查獲35歲姜男、41歲邱男、30歲簡男、24歲范男、25歲温男、35歲郭男、39歲朱男等7名犯嫌，查扣制式手槍（奧地利克拉克）和斧頭等犯案工具。新竹地檢署今日偵查終結，檢方今天依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴姜等6人；協助嫌犯出境的朱男，則涉犯藏匿犯人罪。

礙於身分曝光的壓力，刑事局駐地聯絡官的協助，加上過年返鄉的氛圍，涉犯劉憲治殺人案的6名犯嫌先後返台接受法律制裁。（新竹縣警察局提供）

竹東「三環幫」槍擊命案的35歲犯嫌姜姓男子，因父親遭劉憲治毆打成傷而心生不滿而主謀殺人案。（新竹縣警察局提供）

竹東槍擊命案查扣的犯案槍枝。（新竹縣警察局提供）

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