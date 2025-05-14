2婦拿假黃金賣銀樓 1人詐得40萬警追捕、1人被拆穿落網

基隆市警方在林姓婦人身上起獲10多萬元現金，懷疑為林婦詐騙其他被害人的贓款，警訊後將林依詐騙罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

2025/05/14 13:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕金價飆漲，又傳假黃金詐騙案！2名年約50多歲婦人3個小時內，分別拿著1條3兩、及4兩重的「金項鍊」，到基隆市一家金飾店變賣，前者得手台幣40萬元現金，後者被老闆娘當場拆穿。警方獲報逮捕林姓婦人，林婦喊冤說，金項鍊是在中國買的，見金價上漲，才想要把金項鍊脫手，不知道是假的；警訊後，將林婦依詐欺罪嫌送辦，並追捕另名持假黃金項鍊、詐得40萬元的鄭姓婦人。

黃金價格飆漲，台灣各地已發生多起持假金飾典當案件，去年8月間，彰化縣一間當舖被人用假金飾騙走10多萬元，業者報警並告知同業。

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基隆市警一分局忠二路派出所5月6日接獲報案，仁愛區愛三路1家金飾店有買賣糾紛。警方調查，1名年約50多歲的鄭姓婦人持1條3兩重假黃金到店內販賣，顧店的女店員未查鄭婦拿到店內賣的是假黃金，依金價行情，交付鄭婦40萬現金。

2個多小時後，1名50歲林姓婦人又1條4兩重金項鍊至店內販售；這回，顧店的老闆娘察覺林婦到店內販售的金項鍊有異狀；經剪開項鍊後發現是假黃金，立即向警方報案。

林婦辯稱，金項鍊是在中國買的，因近來金價上漲，才想把手上黃金項鍊脫手；警方訊後，將林婦依詐欺罪嫌函送法辦，一併查扣在她身上起獲10多萬元現金（疑似詐騙其他被害人的贓款），並追捕另名得手40萬元的鄭姓婦人到案。

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