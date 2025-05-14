台中曳引車吊臂太長......剛買純電休旅車頭遭重創 駕駛：差點沒命

曳引車載運吊臂太長，轉彎時狠掃休旅車。（民眾提供）

2025/05/14 13:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區13日發生一起罕見車禍，一輛曳引車載運動力機械吊臂在路口轉彎時，因為吊臂太長，不慎橫掃對向一輛剛領牌不久的純電休旅車，造成休旅車車頭重創，所幸無人員受傷，但驚險過程除讓目擊者倒抽一口氣，休旅車駕駛事後也心有餘悸說，「差點命都沒了！」

這起事故發生在13日下午，地點位在台中市東區十甲東路與樂業路口，61歲陳姓男子當時駕駛一輛曳引車，車上載著一具大型動力機械吊臂，準備從十甲東路右轉進入樂業路，吊臂過長，在轉彎過程中「掃過界」，直接撞上對向一輛由40歲陳姓男子駕駛的白色休旅車。

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只見車頭當場遭吊臂重擊，鈑金凹陷、零件四散，宛如災後現場，讓人更心疼的是，這輛休旅車竟然才交車兩週，還是租賃的新車，陳男事後心有餘悸描述，當時眼見吊臂逼近，他直覺不妙，緊急踩煞車、猛按喇叭甚至倒車閃避，但為時已晚。「我喇叭按到底，他還是一直轉他的，我都快倒退撞人了，還是閃不過，差點命都沒了！」

所幸這場「吊臂驚魂記」沒有造成人員受傷，警方到場後調查發現，雙方駕駛均無飲酒情事，詳細肇責仍待後續事故鑑定釐清。

警方提醒，駕駛人行駛彎道或轉彎處時，應保持警覺並預先減速，避免急轉、切彎過快等行為，以確保自身與他人用路安全，特別是在行駛不熟悉的路段時，應提高警覺，掌握車速與方向，注意路面標誌與號誌變化，避免因錯估道路狀況而發生事故。

休旅車車頭重創。（民眾提供）

肇事的曳引車。（民眾提供）

吊臂長度幾乎橫跨路面。（民眾提供）

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