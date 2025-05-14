桃園役男出國觀光滯留閃兵 下場慘了

桃園市彭姓役男假出國觀光真閃兵，桃園地檢署依妨害兵役罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。（記者余瑞仁攝）

2025/05/14 13:21

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市彭姓役男趕在兵籍調查前出國觀光卻滯留國外不歸「閃兵」，桃園區公所公告通知他返國收兵單未果，去年發送徵兵體檢通知書也未見如期到醫院受檢，經桃市府函送，桃園地檢署偵結依妨害兵役治罪條例罪嫌將彭男向桃園地院聲請簡易判決。

檢方調查，21歲的彭姓男子是民國93年次出生的役男，入伍只需接受4個月的常備兵役軍事訓練，他於2023年5月16日以短期觀光為由申請出境，依照役男出境處理辦法規定，出境時間最長不得超過4個月，彭男須於同年9月17日前返國，卻在出境後滯留國外至今未再入境。

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桃園區公所於同年10月11日公告，並通知彭男返國接受徵兵未果；公所於2024年3月12日又將役男徵兵檢查通知書寄到彭男出國前住處，由彭母收受，通知彭男應於同月27日下午1點前往指定的台北榮總桃園分院健檢中心接受徵兵體檢，然而彭男仍未返國到檢、未接受徵兵處理，經桃園市政府函送檢方偵辦。

桃園地檢署偵查時，二度傳喚彭男均未到庭，彭母以證人身分出庭稱說，「兒子是偷偷出國的」，她也不知情；公所的徵兵處理通知由她收件，也有通知人在國外的兒子，但兒子始終沒有回國，也沒說不回來的原因。檢察官根據通知書、徵兵檢查醫院名冊和彭男入出境資料，認為彭男逃避兵役犯嫌明確，偵結聲請簡易判決處刑。

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