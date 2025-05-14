挨批「清算在野黨」 南檢：案子還有後續

台南地檢署偵辦台南市國民黨不抄寫名冊罷免綠委案，副主委莊占魁（綠衣者）遭羈押。（記者王捷攝）

2025/05/14 13:25

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦國民黨台南市黨部抄寫名冊罷免綠委案，引起國民黨質疑檢調配合執政黨清算在野，甚至傳出「押人取供、惡意炒作」，南檢14日發出新聞稿澄清，強調絕無羅織罪名，且還有「相關案件」正偵辦中。

國民黨中央於今年1月下旬指示台南市黨部，分別針對立委林俊憲與王定宇發起罷免，需於2月1日前繳交各3000份提議人名冊。因春節連假時間壓力，台南黨部指示黨工以抄寫方式補足數量，甚至傳出部分提議人已死亡，或以報酬利誘人頭抄寫，最後由台南地檢署依偽造文書及違反個資法等罪名，起訴副主委莊占魁等11人，另37人獲緩起訴處分。

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但國民黨批評，檢調機關配合執政黨清算在野，押人取供、只為羅織罪名，嚴重傷害司法公信力，不惜大動作搜索在野黨部製造寒蟬效應，這種做法早已偏離正常司法程序，形同將國家機器淪為政治清算的打手。

南檢說明，本案在偵辦過程中，由專案小組以客觀中立態度詳加調查，嚴守法定程序，檢察官聲請羈押被告，係基於防止串供或滅證，並獲法院裁定准許。全案偵查終結後，檢方依據被告供述及調查所得證據，依法提起公訴，部分涉案人則作緩起訴處分，相關程序均依法進行，並無外傳「押人取供、羅織罪名」情況，特此澄清。

對於偵辦是否涉及政治考量，南檢強調，辦案不分顏色，無論涉案對象的身分或所屬政黨為何，均依法處理，全力維護司法公信與社會對法治的信賴。另本案仍有相關部分持續偵辦中，呼籲外界勿恣意揣測，應尊重司法，讓檢察官保有純淨的辦案空間。

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