基隆毒販民宅內製做喪屍菸彈 屋內查獲各式槍毒

警方在黃的住處內查扣各式槍械與毒品。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/14 13:08

〔記者王冠仁／台北報導〕32歲黃姓男子平時白天做工，但是沒上工時就在基隆市一處民宅內製毒，且專門製做時下流行、被稱為喪屍菸彈的毒品依托咪酯。警方根據一宗毒品案溯源追查，循線登門查緝，在他屋內查獲各式槍毒；警方研判，黃可能是擔心毒品交易時被人黑吃黑，才透過管道取得各式槍枝，最將他依槍砲、毒品等罪嫌送辦。

台北市刑警大隊今天宣布偵破這起案件，警方日前透過一宗破獲的毒品案，根據犯嫌說詞，掌握黃姓男子擁有槍枝的訊息。警方布線追查，日前到黃男位於基隆市東明路的住處查緝，不僅當場逮到他，還在他屋內查扣不少槍毒。

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警方在其屋內共查扣1支改造手槍、10枚子彈、模擬槍、瓦斯槍、空氣槍各1支、鎮暴槍2支、鎮暴彈1批、丙二醇、甘油各1罐、依托咪酯5罐、依托咪酯菸彈成品、安非他命2包、哈密瓜錠3顆、菸彈空殼1批、香精5瓶、夾鏈袋1批、注射器1支、攪拌器1支、溫度計2、磅秤1個及手機1支等製毒工具1批。

據悉，黃對於製毒、販毒等細節避重就輕，不願交代，只說自己的住處位於靜巷，以為能躲過警方追查。黃還辯稱屋內搜出的槍枝不是他的，聲稱平時有許多朋友前來找他，朋友來來去去，可能是有人遺落。

警方認為黃的說詞漏洞百出，最終仍將他依槍砲、毒品罪嫌送辦，同時也正深入釐清他的販毒網絡。

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