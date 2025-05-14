台中男遇假投資噴80萬！警速逮車手 苗栗翁也被騙450萬

警方查扣現金及假工作證等贓證物。（警方提供）

2025/05/14 12:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子誤入假投資陷阱，面交80萬元給詐團後驚覺受騙報案，台中市刑警大隊獲報偵辦，請陳男將計就計配合再面交57萬的出金手續費，當場在超商逮捕李姓車手送辦，檢方聲押李男獲准，未料檢警持續擴大追查，意外查出苗栗一名七旬老翁被同詐團以同樣手法騙走450萬，直到警方上門才驚覺受騙。

台中市刑大偵七隊長李嘉揚今天說明案情指出，這起詐騙案的被害人為一名36歲的陳姓男子，日前他在瀏覽臉書時，被一則投資理財廣告吸引，廣告以「飆股內線、穩賺不賠」為誘餌，導引其加入LINE投資群組「否極泰來」，群組內自稱理財專員的人不斷推銷「當沖獲利」、「股市套利」等假投資機會。

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陳男隨後依照群組內理財專員指示，下載假投資APP並以面交方式交付股票當沖現金80萬元，未料當他申請出金時遲遲無法提領，對方甚至聲稱，按公司規定，必須再交付57萬元手續費，才能領取高額獲利，此時他才驚覺中計上當，立刻報警求助。

警方迅速展開行動，指派專責小組配合陳男假意再次交易，上月在北屯區一處超商內佈下天羅地網，趁31歲李姓車手一現身準備取走57萬元時出擊，僅3秒內便將其壓制逮捕，當場查扣假工作證、收據等詐騙用具，全案警詢後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，李男也遭檢方聲押獲准。

然而警方深入追查後意外發現，這個詐騙集團手法如出一轍，早已在苗栗犯下另一起詐騙案，76歲王姓老翁竟也在相同管道下遭詐，分三次面交共損失450萬元，而取款者中有兩次是李姓車手，而兩名被害人年齡相差40歲，卻都落入同一陷阱。

台中市刑大大隊長李明道呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕信「每天都是穩賺、飆股帶飛、內線報牌」等話術與不明來源的投資管道，以免落入詐騙集團陷阱，提醒民眾如遇疑似詐騙案件，應立即撥打165或110確認，守護自己財物，遠離被詐。

陳男加入LINE投資群組「否極泰來」，慘噴飛80萬元。（警方提供）

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