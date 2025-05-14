為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中男遇假投資噴80萬！警速逮車手 苗栗翁也被騙450萬

    警方查扣現金及假工作證等贓證物。（警方提供）

    警方查扣現金及假工作證等贓證物。（警方提供）

    2025/05/14 12:56

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子誤入假投資陷阱，面交80萬元給詐團後驚覺受騙報案，台中市刑警大隊獲報偵辦，請陳男將計就計配合再面交57萬的出金手續費，當場在超商逮捕李姓車手送辦，檢方聲押李男獲准，未料檢警持續擴大追查，意外查出苗栗一名七旬老翁被同詐團以同樣手法騙走450萬，直到警方上門才驚覺受騙。

    台中市刑大偵七隊長李嘉揚今天說明案情指出，這起詐騙案的被害人為一名36歲的陳姓男子，日前他在瀏覽臉書時，被一則投資理財廣告吸引，廣告以「飆股內線、穩賺不賠」為誘餌，導引其加入LINE投資群組「否極泰來」，群組內自稱理財專員的人不斷推銷「當沖獲利」、「股市套利」等假投資機會。

    陳男隨後依照群組內理財專員指示，下載假投資APP並以面交方式交付股票當沖現金80萬元，未料當他申請出金時遲遲無法提領，對方甚至聲稱，按公司規定，必須再交付57萬元手續費，才能領取高額獲利，此時他才驚覺中計上當，立刻報警求助。

    警方迅速展開行動，指派專責小組配合陳男假意再次交易，上月在北屯區一處超商內佈下天羅地網，趁31歲李姓車手一現身準備取走57萬元時出擊，僅3秒內便將其壓制逮捕，當場查扣假工作證、收據等詐騙用具，全案警詢後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，李男也遭檢方聲押獲准。

    然而警方深入追查後意外發現，這個詐騙集團手法如出一轍，早已在苗栗犯下另一起詐騙案，76歲王姓老翁竟也在相同管道下遭詐，分三次面交共損失450萬元，而取款者中有兩次是李姓車手，而兩名被害人年齡相差40歲，卻都落入同一陷阱。

    台中市刑大大隊長李明道呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕信「每天都是穩賺、飆股帶飛、內線報牌」等話術與不明來源的投資管道，以免落入詐騙集團陷阱，提醒民眾如遇疑似詐騙案件，應立即撥打165或110確認，守護自己財物，遠離被詐。

    陳男加入LINE投資群組「否極泰來」，慘噴飛80萬元。（警方提供）

    陳男加入LINE投資群組「否極泰來」，慘噴飛80萬元。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播