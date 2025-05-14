打擊跨境犯罪 我法務部與馬紹爾群島共和國簽司法互助條約

法務部長鄭銘謙（右）今日與我國友邦馬紹爾群島共和國司法、移民暨勞工部長查克拉（Wisely Zackhras）（左）完成簽署「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府刑事司法互助條約。（記者王定傳攝）

2025/05/14 12:43

〔記者王定傳／台北報導〕法務部長鄭銘謙今日與我國友邦馬紹爾群島共和國司法、移民暨勞工部長查克拉（Wisely Zackhras）完成簽署「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府刑事司法互助條約」；法務部指出，這將為兩國邦誼奠定堅實的司法互助關係，更為打擊跨境犯罪，維護兩國人民權益注入重要力量。

法務部指出，馬紹爾群島共和國司法、移民暨勞工部長查克拉伉儷及最高檢察署檢察總長艾伯瑞（Bernard Adiniwin）特地來台簽署條約，除拜會鄭銘謙就如何深化兩國司法合作與交流交換意見，並在簽約儀式中與馬國大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）共同見證台、馬兩國政府為共同打擊犯罪而強化司法合作的堅定決心。

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鄭銘謙致詞時表示，雙方所完成簽署的刑事司法互助條約，將使兩國在司法領域的合作關係更臻完善，往後兩國將可更順暢的進行調取證據、視訊證人、執行搜索扣押及凍結資產等刑事程序，並深化雙方在打擊跨境犯罪上的夥伴關係。

法務部指出，此條約是我國今年簽訂的第一個刑事司法互助條約，同時也是鄭銘謙上任後簽署的第一個條約。過去我國曾與美國、德國、波蘭、貝里斯、聖露西亞、斯洛伐克、聖文森及格瑞那丁、諾魯、帛琉、吐瓦魯、韓國及日本等國家，完成雙方司法合作條約、協定（議）或備忘錄簽署，今日再與馬紹爾簽訂刑事司法互助條約，展現我國持續與國際社會建構司法合作鍊，共同打擊犯罪的決心。

法務部指出，此條約自2023年起，經法務部與馬國司法部多次積極協商，並經外交部及駐馬國大使館全力協助下，兩國終於達成簽署共識；未來兩國在刑事司法案件上就取得證言或供述、提供文書證據、確認關係人所在及身分、文書送達、執行搜索及扣押、勘驗物品及處所、協助凍結、沒收等，都可相互提出司法互助請求。此外，為了提昇偵查效率，兩國可直接透過視訊，以異地作證方式詢問證人獲取證詞，大幅縮減跨境取證耗費的時間及勞力。

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