涉挪福委會款項裝潢私宅自肥 前國泰航空工會理事長任睦杉起訴

國泰航空台灣分公司職工福委會主委任睦杉瞞隱福委會動用資金，斥巨資裝潢自己的毛坏屋作為員工休閒會館、支付租金、購買7人座豪車挪為己用，「自肥」1060萬多元，台北地檢署今依背信罪嫌起訴。（法新社資料照）

2025/05/14 12:45

〔記者王定傳／台北報導〕時任國泰航空台灣分公司產業工會理事長任睦杉在擔任公司職工福委會主委時，以設置員工休閒活動場所為由瞞隱福委會，以自己位於新北市淡水區的毛坏屋作為員工休閒會館，支付94萬多元租金，還花721萬元高價裝潢成豪宅，另指示福委會支付245萬元買7人座豪車挪為己用，「自肥」1060萬多元，台北地檢署今日依背信罪嫌起訴，並請法院宣告沒收不法所得。

檢方調查，國泰航空職工福委會歷年結餘款自2015年12月22日為止為1810萬4589元，怎料，任男未曾向國泰航空員工徵詢或討論，先於2015年12月23日利用其勞工派主任委員的多數優勢通過決議，將租用場地作為公司員工休閒會館，隔年4月8日，在福委會會議中更通過設置員工休閒活動場所，且已選定地點並準備裝潢工作之決議。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，任男涉隱瞞所選定的地點，就是他在2016年5月3日簽約購入的淡水毛坏屋，且無視該屋與國泰航空多數職員工作地點距離甚遠，竟於福委會臨時委員會議中通過裝潢費用500萬至600萬元決議，先後自福委會動支721萬餘元，進行大理石地板、木作等室內裝潢，還添購冷氣等物，把毛坏屋裝潢至美輪美奂。

檢方調查，任還涉嫌把豪宅當產業工會辦公室使用，向福委會聲稱月租5萬元，扣除工會使用部分空間，每月租金3萬8000元，18個月租金68萬餘元，連同倉庫12月租金26萬元，共計94萬餘元，福委會匯款後至工會帳戶，任男即提領100萬元。

檢方還發現，任男2017年在福委會上指稱要接送員工到休閒休館為由，編列250萬元購車費用，並決議通過，任之後隨即以245萬元購買7人座豪車，卻登記在自己名下，據為己有。

福委會事後提告，北檢兩度不起訴任男，但高檢署一再發回北檢續查，北檢第三度偵查後依背信罪起訴任男。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法