傻眼！花甲車手都坦承了 熟男堅決否認被詐騙74萬元

鹿港員警追花甲車手，一路追到高鐵站。（鹿港警分局提供）

2025/05/14 12:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣警方接獲民眾報案，發現在福興鄉某超商有疑似車手正在面交，鹿港派出所員警前往一路跟到台中高鐵站，62歲陳男坦承為了錢當車手，只是贓款已經上繳，正當員警追查被害人時，蔡男堅決否認被詐騙，他是在投資股票，最後才大夢初醒，原來2次面交共74萬元都飛了！

鹿港派出所指出，因為獲報有人在福興鄉某超商面交詐騙現金，馬上由所長黃堃盛、副所長康建凱、警員黃崇瑜、黃秉頡等人趕往現場，現場時，車手已經搭公車要前往高鐵站，警方只好一路跟到台中高鐵站。

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警方表示，正當62歲陳男在高鐵接獲詐團指示，正要前往桃園對下一個受害人收款，馬上會同高鐵員警攔下盤查，陳男坦承為了錢當車手，因為家中有人重病，生活困難，只好當車手賺錢，只是贓款已經上繳。

警方從福興某超商監視器追查被害人，發現是蔡姓熟男，但蔡男堅決不認被詐騙，他只是投資股票，都是由對方派人面交現金，第一次是33萬元，第二次是41萬元。經由員警一再勸說與宣導，蔡男才發現自己被騙了，當場扼腕難過不已。

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鹿港員警追花甲車手，一路追到高鐵站。（鹿港警分局提供）

花甲車手都坦承了，熟男堅決否認被詐騙74萬元。（鹿港警分局提供）

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