高雄警車被A到 駕駛逆向切出這下慘了

高雄警車與轎車在七賢一路與復興一路口發生車禍。（民眾提供）

2025/05/14 12:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興分局一輛警車今（14）日上午執勤，行駛在七賢一路左轉復興一路時，一輛轎車突然從飯店車道逆向切出，雙方車頭發生碰撞，造成車損，未有人員受傷。

據了解，今早10點多，張姓員警（37歲）處理交通事故後欲返回駐地，駕駛警車沿七賢一路往西，至復興一路口欲左轉時，當時陳男（34歲）駕駛轎車從一家飯店車道出來，依規定陳男僅能右轉復興一路，卻逆向欲斜切七賢一路往東行駛，與左轉的警車撞個正著，導致警車右車頭及轎車車頭毀損。

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新興分局指出，現場經交通分隊到場協助測量，陳姓駕駛違反道路交通管理處罰條例45條逆向行駛，可處600至1800元罰鍰，後續對雙方駕駛酒測均無酒精反應，現場無人受傷，初步調查此事故係因陳男違規所致，張員未發現明顯違規情形。

警車左轉復興一路口時，遇上銀色轎車從飯店車道逆向切出，雙方因此發生碰撞。（民眾提供）

遭撞的警車右側車頭明顯毀損。（民眾提供）

銀色轎車從飯店駛出，依規定僅能右轉復興一路，卻逆向斜切直行七賢一路，與左轉警車於路口發生碰撞。（民眾提供）

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