北市第一季經濟犯罪案比同期增加2.2倍 違反商標法是大宗

台北市第一季查獲違法經濟案件較上年同期增加2.2倍，查獲金額11.8億元，較上年同期增加2.1倍。（台北市政府提供）

2025/05/14 12:24

〔記者何玉華／台北報導〕隨著社會經濟變遷，經濟犯罪態樣不斷推陳出新，台北市政府警察局統計今年1至3月查獲273件違法經濟案件，較上年同期增加188件，增加2.2倍，查獲金額11.8億元，較上年同期增加2.1倍。市府指出，因單一權利人同時告多個廠商，導致案件數、嫌疑犯人數較上期大幅增加；加上警方積極查緝不法，查獲金額也較上期大幅增加。

主計處發布最新市政統計週報，根據市警察局統計，今（114）年1至3月查獲違法經濟案件共273件，較上年同期增加188件，增加2.2倍，以侵害智慧財產權119件、占43.6％最多，違反洗錢防制法113件、占41.4％次之，違反金融41件、占15.0％再次之；而侵害智慧財產權中，又以違反商標法68件為大宗。

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另外，查獲違法經濟案嫌疑犯共473人，較上年同期增加298人、增加1.7倍，以違反洗錢防制法234人、占49.5％最多，侵害智慧財產權136人次之；查獲金額計11.8億元，較上年同期增加8.0億元、増加2.1倍，以違反洗錢防制法7.6億元、占64.0％最多，違反金融4.3億元、占35.9％次之。

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