阿嬤誤踩電輔車油門撞超商自動門 十多名顧客一度受困

阿嬤將門撞出軌，顧客受困，警方、鎖匠合力修復。（警方提供）

2025/05/14 12:13

〔記者劉人瑋／台東報導〕昨天中午台東縣關山鎮超商發生卡門事件，一名阿嬤駕駛電動車撞擊自動門導致門脫軌卡死，十多名顧客困在店內，連下課偷跑去買零食的學生也受困，最後是警方找來鎖匠導回正軌，才順利救出一票顧客。

關山分局表示，昨中午12時30分許獲報稱「關山鎮一間超商的自動門遭電動醫療輔助代步車（以下簡稱電輔車）撞擊，導致門扇損壞無法開啟，有數十名顧客困在店內，請員警協助處理」，關山聯合所副所長周平和與警員李承軒獲報後立即趕往現場。

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警方發現，案發時由胡姓婦人（51年次）駕駛電輔車前往超商購物，不料自動門未能感應，阿嬤又因買了新車、操作不熟而誤踩油門加速撞去，造成門片脫離底下軌道而卡住、無法開啟。事發時正值人潮時段，店內尚有顧客及學生等10餘人受困。

由於情況緊急，超商店長又十分盡責，本想敲破門讓所有顧客脫困，但員警到場後立即聯絡鎮上鎖匠到場協助處理，鎖匠取出鐵撬並與員警合力將軌道「挖」回正道上，自動門這才順利開合，結束長達30多分鐘的卡門事件。

林姓超商店長表示，事發當下眾人受困店內難免焦急不安，幸好警察迅速到場處置，聯繫鎖匠排除障礙，展現高度的專業與效率，讓人十分感動與感謝。整起事件店家也省下重買玻璃門費用，而店家也不需阿嬤賠償損失，結束一場虛驚。

阿嬤將門撞出軌，顧客受困，警方、鎖匠合力修復。（警方提供）

阿嬤將門撞出軌，顧客受困，警方、鎖匠合力修復。（警方提供）

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