為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    阿嬤誤踩電輔車油門撞超商自動門 十多名顧客一度受困

    阿嬤將門撞出軌，顧客受困，警方、鎖匠合力修復。（警方提供）

    阿嬤將門撞出軌，顧客受困，警方、鎖匠合力修復。（警方提供）

    2025/05/14 12:13

    〔記者劉人瑋／台東報導〕昨天中午台東縣關山鎮超商發生卡門事件，一名阿嬤駕駛電動車撞擊自動門導致門脫軌卡死，十多名顧客困在店內，連下課偷跑去買零食的學生也受困，最後是警方找來鎖匠導回正軌，才順利救出一票顧客。

    關山分局表示，昨中午12時30分許獲報稱「關山鎮一間超商的自動門遭電動醫療輔助代步車（以下簡稱電輔車）撞擊，導致門扇損壞無法開啟，有數十名顧客困在店內，請員警協助處理」，關山聯合所副所長周平和與警員李承軒獲報後立即趕往現場。

    警方發現，案發時由胡姓婦人（51年次）駕駛電輔車前往超商購物，不料自動門未能感應，阿嬤又因買了新車、操作不熟而誤踩油門加速撞去，造成門片脫離底下軌道而卡住、無法開啟。事發時正值人潮時段，店內尚有顧客及學生等10餘人受困。

    由於情況緊急，超商店長又十分盡責，本想敲破門讓所有顧客脫困，但員警到場後立即聯絡鎮上鎖匠到場協助處理，鎖匠取出鐵撬並與員警合力將軌道「挖」回正道上，自動門這才順利開合，結束長達30多分鐘的卡門事件。

    林姓超商店長表示，事發當下眾人受困店內難免焦急不安，幸好警察迅速到場處置，聯繫鎖匠排除障礙，展現高度的專業與效率，讓人十分感動與感謝。整起事件店家也省下重買玻璃門費用，而店家也不需阿嬤賠償損失，結束一場虛驚。

    阿嬤將門撞出軌，顧客受困，警方、鎖匠合力修復。（警方提供）

    阿嬤將門撞出軌，顧客受困，警方、鎖匠合力修復。（警方提供）

    阿嬤將門撞出軌，顧客受困，警方、鎖匠合力修復。（警方提供）

    阿嬤將門撞出軌，顧客受困，警方、鎖匠合力修復。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播