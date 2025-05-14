8旬婦找不到回家路 幸員警深夜宮廟前尋獲

警方將徐婦帶回派出所安置，並通知家屬到場將她接回。（記者吳昇儒翻攝）

2025/05/14 12:09

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳區80歲徐姓婦人昨日上午9時許離家，直至晚間6時許吃飯時間都未回家。徐婦的媳婦很擔心，趕緊到派出所報案協尋。警方立刻調閱周邊監視器畫面，並到附近民宅探訪，最後鎖定徐婦行蹤，晚間11時在明燈路一段的慈興宮尋獲，將人帶回派出所安置，並通知家屬接回。

新北市警局瑞芳派出所昨晚6時許接獲高姓婦人報案，指徐姓婆婆上午出門後就失去聯繫，且年事已高，生活無法自理，憂心發生意外。

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警方馬上通知巡邏警網協尋，並請同仁調閱周邊監視器，釐清徐婦行走路徑，5個小時後，鎖定徐婦走失方向，最終在距離其住處2公里外的慈興宮前找到徐婦。

所長林昆秀、警員楊沛盛、李宗軒向前關心時發現，徐婦身體虛弱、神情恍惚，且疑似已失禁，無法清楚表達身分；經比對衣著與特徵，確認為通報協尋的失蹤者，隨即協助返所安置並通知家屬到場。家屬趕抵後，見家人無明顯外傷，對警方積極搜索與耐心協助表示由衷感謝。

瑞芳警分局呼籲，若家中有年長者或患有失智情形的成員，建議配戴愛心手鍊或可定位裝置，以便走失時能盡快協助尋回，降低意外風險。

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