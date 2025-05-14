台中少年偷開車母報案求助 警尋獲驚見車禍「崩潰鎖車內」

少年驚嚇反鎖車內，警方隔著車窗耐心安撫。（民眾提供）

2025/05/14 12:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一位媽媽擔心未成年兒子無照開車外出，急忙報警求助，警方循線追蹤，竟在文心路街頭驚見少年已發生車禍，且情緒崩潰反鎖車內，所幸在員警溫柔耐心安撫下，少年最終平安脫困，僅受輕傷，虛驚一場。

第五分局今天說明案情指出，松安派出所10日上午9時許接獲一名焦急母親報案，稱其17歲兒子竟趁家人不注意，擅自駕駛家中車輛外出，由於未成年尚未取得駕照，她擔心兒子安危，不知所措地向警方求助。

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警方接獲報案後立即展開追查，經調閱路口監視器迅速鎖定車輛動向，發現少年駕駛的車輛行經北屯區文心路四段與麻園西街口，副所長林春榮與警員黃昱源立即趕赴現場，未料警方抵達後發現少年已於9時35分許發生車禍，不慎追撞前車，現場一片混亂。

更令人揪心的是，少年疑因驚嚇過度，將自己反鎖在車內，雙眼驚恐、面色慘白，拒絕與外界接觸，為避免少年情緒失控或引發二次危險，林員彎下身子隔著車窗，以平靜語氣耐心勸導，像對待自己孩子般輕聲安撫，終於在警方柔性溝通下，少年逐漸平復情緒，緩緩開啟車門，讓眾人鬆了一口氣。

經了解，事故並未造成他人受傷，對方駕駛與乘客均無大礙，少年則僅受輕傷無生命危險；第五分局長劉其賢提醒家長，務必妥善保管車輛鑰匙，並留心孩子的動向，以免釀成無法挽回的後果，警方也將持續秉持同理心與專業態度，守護市民生命財產安全。

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