台美合作破行騙1.7億詐團 起出3千多萬元名錶等贓物今拍賣

台美合作破獲詐騙集團，起出市價3千多萬，全球限量Richard Mille名錶，今天將進行拍賣變價。（台中地檢署提供）

2025/05/14 12:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署檢察官張富鈞指揮刑事警察局國際刑警科與美國國土安全調查署合作，破獲以台籍廖姓女子（36歲）為首的詐騙集團，廖女與黃姓車手頭（39歲）指揮美籍肖姓、孫姓車手，「假交友真詐財」行騙3名美籍人士，得手美金532萬8855元，換算台幣約1.7億元，在台美合作下，拘提廖女並羈押禁見，起出市價3000多萬元名錶、鑽石、虛擬貨幣等贓物今進行拍賣，本案為首次由檢察官親自赴美訊問美籍孫姓車手，開創跨境犯罪司法互助嶄新模式。

中檢調查發現，以廖女為首的詐騙集團，先持不知情的黃姓、蔡姓民眾護照，在美國銀行開戶，進行「假交友真詐財」詐騙，先以甜言蜜語取信被害人，接著慫恿進行小額投資獲利取信對方，待被害人投入大量資金後，隨即以各種理由要求被害人繳交大筆現金，指示匯入指定帳戶，或由美籍的肖姓、孫姓車手前往取款。

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廖女並將詐騙不法所得，匯入不知情的陳姓母親 （65歲）帳戶中，或購買市價3000多萬，全球限量Richard Mille名錶、8克拉鑽石等貴重商品，還有比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，並購買Lexus RX350h名車供不知情的廖姓父親（68歲）使用。

檢警查出，廖女等人共成功詐騙3名美籍人士，得手美金532萬8855元，換算當時匯率約台幣1億7052萬餘元。

檢察官起訴痛斥，廖女主持詐騙集團，對境外民眾實施詐騙，嚴重損害我國國際形象，並以假護照大量申請人頭帳戶掩飾隱匿犯罪所得去向，還將犯罪所得兌換成名錶、鑽戒、虛擬貨幣等貴重商品，對美國地區金融交易秩序影響甚大，對於單一詐欺犯罪建請量處有期徒刑5 年，合併應執行10年；黃姓車手頭單一詐欺犯行建請量處有期徒刑2年，合併定應執行刑5年，以示嚴懲。

中檢表示，本件台美執法機關聯手破獲的重大跨境詐欺洗錢案件，因廖女長期滯留海外，由美方先提供廖女犯罪資料，待今年1月24日廖女返台過年，當場在機場拘提她並羈押禁見，今年3月先由美國國土安全調查署團隊，依台美司法互助協定赴中檢進行調查取證，美國檢察官以視訊方式參與，由張富鈞檢察官協助美方進行訊問在押被告，雙方並進行證物移交程序。

接著今年4月23日至27日由陳信郎主任檢察官率同張富鈞檢察官、刑事局國際刑警科承辦人員赴美，前往田納西州納許維爾聯邦法院檢察官辦公室，在美方執法部門協助下，由張富鈞檢察官以證人身分直接訊問本案共犯美籍孫姓車手，取得關鍵證詞。

台中地檢署表示，本案為我國與美國簽署台美刑事司法互助協定以來，首次由檢察官親自赴美直接在當地訊問證人，此一突破性作法已為台美司法合作立下關鍵里程碑，開創跨境犯罪司法互助之嶄新模式。

今天並將詐騙所得變換的名錶、鑽石、虛擬貨幣、名車進行拍賣，拍賣所得將依刑事訴訟法、國際刑事司法互助法的整筆返還程序返還美方，由美方分配予被害人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台中地檢署陳信郎主任檢察官（右4）、張富鈞檢察官（右3）今年4月間與台美專案小組前往納許維爾聯邦法院檢察官辦公室進行調查取證，與美方檢察官（左4）合影。（台中地檢署提供）

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