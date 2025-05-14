正妻出招和小三「交朋友」 套出她偷情證據

劉姓女子出招讓小三林女和她交朋友，套出偷情對話成為勝訴關鍵。示意圖（資料照）

2025/05/14 11:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓女子與柯姓男子結婚14年後離婚，劉女一直認為是自己與劉男感情變淡才導致婚姻失敗，沒想到她意外發現柯男早已出軌5年，她故意與小三林女變成朋友，從林女口中套話，林女也不斷抱怨柯男只想打免錢砲，還加碼嘲諷「他一直覺得他下面很大，我真的覺得還好」，劉女拿對話紀錄提告求償95萬元，法官判柯、林兩人應賠30萬元。

判決指出，劉女和柯男結婚後生下2個小孩，但婚姻期間，兩人常因性生活、子女教養責任分配、經濟、雙方互動上等問題發生意見不合或衝突，劉女2021年忍痛斬斷14年的姻緣，但為了未成年的2個孩子，劉女離婚後還是時常去柯男家陪伴孩子，並照顧孩子生活起居。

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2023年12月，劉女在柯男家陪孩子時，柯男喝醉酒回家，劉女意外竟現柯男的手機有1張與林姓女子的合照，她直覺有問題，搖醒柯男質問是否婚內出軌，柯男僅回應：「我不想解釋，現在我們的關係不是了」。

2個月後遇到農曆過年，劉女帶孩子出去玩，送孩子回柯男家時，與林姓女子直接碰到面，劉女當場抓狂，質疑林女介入才導致婚姻破裂，林女為了避免嚇到孩子，上前安撫劉女，並主動加她LINE帳號，劉女情緒緩和後也說自己已經放下並原諒。

林、柯以為這場風波過去就沒事，沒想到劉女竟開始與林女「交朋友」，2人透過LINE聊天時，劉女還安慰林女：「站在女人的立場，你就是笨」，林女也回說 ：「我朋友也是這樣說我。說哪有人當小三沒有錢又沒有陪伴」，劉女附和：「真心換不到真情」，此時林女放下戒心：「我朋友說他就是2個都要。1個在家顧小孩，1個在外面也不用他花錢，可以免費讓他嘿咻。上次去宜蘭晶英的飯店也是我付的，吃大餐，很貴也是我付的」，更加碼嘲諷：「他一直覺得他下面很大，我真的覺得還好」。

劉女拿到柯男和林女偷情的關鍵事證後，提告向兩人求償95萬元，高雄地方法院審理時，柯、林兩人辯稱是高中舊識，且是在與劉女分手後才交往，但因林女在對話中已承認與柯男偷情，被法官認定2人侵害劉女的配偶權，判2人應賠30萬元，可上訴。

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