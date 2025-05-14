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    首頁　>　社會

    招牌工人遭電擊死亡 冷氣行老闆裝機疏失賠百萬判緩刑

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    2025/05/14 11:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕冷氣行黃姓老闆2022年幫嘉義市某間補習班4樓安裝冷氣室外機，因未設置接地線，2年後許姓廣告招牌工人前往吊掛招牌時，因冷氣室外機漏電，許某因而遭電擊死亡，嘉義地檢署依過失致死罪嫌起訴黃某，嘉義地方法院審結，判刑6月，緩刑2年，得易科罰金，全案可上訴。

    檢警調查，黃某具有冷氣空調裝修乙級證照，2022年2月至6月，為一間補習班4樓安裝冷氣室外機，理應確認安裝冷氣插座有無設置接地線，如未設置恐有漏電之虞，黃男竟疏忽未注意，進行冷氣插頭內部線路安裝，不慎導致冷氣插頭內部紅色火線絕緣披覆破損，加上補習班牆壁冷氣插座，僅有紅色火線及黑色火線，沒有設置接地線，黃某未確認也不知悉。

    檢警調查，去年7月間，許姓廣告招牌工人受補習班主任委託，乘坐吊籠至補習班4樓，彎腰至招牌與牆壁間欲補強固定螺絲時，左肩觸碰到冷氣室外機腳架，因冷氣室外機漏電而遭電擊不省人事，同事立即關閉總電源開關，通報醫護人員到場，將許姓工人送醫急救，然而許某因電擊引起心臟出血性壞死大量橫紋肌溶解症，導致心因性休克併發多器官衰竭死亡。

    判決書指出，黃某所犯為過失致人於死罪，犯後坦承犯行，並已與死者家屬達成100萬元調解，獲死者家屬同意，判處6月有期徒刑，緩刑2年。

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