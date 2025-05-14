長照女工住飯店疑吹風機「噴火」燒傷鎖骨 業者拖過刑事追訴期

簡姓長照女工入住墾丁某飯店，用飯店提供吹風機突噴出火燙傷鎖骨。（記者黃旭磊攝）

2025/05/14 11:16

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中1名從事長照女工在1年半前入住墾丁某飯店，洗澡後用飯店提供的吹風機吹頭髮，吹風機疑故障噴出火花，燙傷右肩鎖骨造成10多公分傷痕，簡小姐表示，吹風幾秒突然就「噴火了」，穿透衣服直接燙進皮膚，飯店說吹風器要送日本原廠檢驗半年後都沒下文。

民進黨前議員張耀中表示，業者拖過刑事過失傷害告訴半年追訴期限，僅賠了兩瓶XO醬，到第3次進行調解避不出面「有夠吃人夠夠」。張耀中上午致電飯店協理，對方推稱「總公司法務回應」，而飯店承諾將在官網對外發言。

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簡小姐說，2023年9月23號晚上入住墾丁某飯店，使用吹風機突「噴火了」穿透衣服直接燙進皮膚，嚇到把吹風機丟在地上，飯店也沒有送醫僅擦藥膏貼膠帶，隔天退房付完房錢，業者承諾會負擔醫療費用卻「只寄來兩瓶XO醬」。

飯店與簡小姐進行2次民事調解，首次於2024年8月7號在南屯區公所調解室，由飯派出法務代表堅持保險理賠金3萬元，推稱吹風機故障為廠商責任，9月20號於台中地方法院台中簡易庭民事庭調解，簡小姐自付調解規費1000元，業者提出保險理賠加慰問金共5萬元，第三度於今年4月調解業者避不見面。

簡小姐傷後辭職養傷，靠從事大樓洗牆工男友照護，飯店表示，旅客友人提出20萬元醫美要求，其中，醫療單據費用為新台幣8千多元，飯店提出3萬5千元慰問金，旅客不予接受，進一步提出5萬元慰問金仍未達成共識，後續旅客提起民事訴訟，因無相關單據證明導致協調破局。

長照女工使用飯店吹風機突「噴火」。（民進黨前議員張耀中提供）

簡小姐遭吹風機燙傷右肩鎖骨。（民進黨前議員張耀中提供）

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