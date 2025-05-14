債務糾紛強押被害人談判 苗縣議長李文斌之子等4人被聲押

苗栗地檢署複訊後，將縣議長李文斌兒子等4人依加重剝奪他人行動自由、妨害秩序等罪嫌重大，並有串證、湮滅證據之虞，於今（14）日凌晨向法院聲請羈押禁見。（資料照）

2025/05/14 11:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市1家茶飲店，12日晚間發生妨害自由案件，警方獲報後循線拘提4名嫌疑人到案，其中1人是苗栗縣議長李文斌的兒子，查出是雙方的債務糾紛而引發；警方訊後移送苗栗地檢署，檢方依剝奪他人行動自由、妨害秩序等罪嫌，有串證、湮滅證據之虞，於今（14）日凌晨向苗栗地院院聲請羈押禁見。

苗栗警分局在12日晚上10點多接獲報案，指苗栗市南苗地區1家茶飲店內有人被擄走，員警到場時，雙方已離去，警方調閱監視器發現，有5輛汽車10多人將2名被害人強行拉上車後駛離。

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警方在13日凌晨拘提4名嫌疑人到案並救出2名被害人身體無明顯外傷。到案的4名嫌疑人中，其中1人是李文斌的兒子，他表示對方積欠債務不還，檢警仍在調查中。

國民黨籍的李文斌在2022年當選苗栗縣議長，他從10多前當選縣議員後就熱心公益，成立「阿斌哥大愛協會」為獨居老人送餐、捐助獎學金鼓勵清寒學子、協助經濟弱勢的喪家治喪等，出錢出力獲得地方好評。對於兒子涉及妨害自由案件，李文斌尚未回應。

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