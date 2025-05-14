澎湖首度查扣越界越南船儲糧飲水不足 給予人道關懷提供餐食

澎湖首度查扣越南船，船上存糧不足，我國給予餐食。（記者劉禹慶攝）

2025/05/14 10:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖12日首傳查獲越南籍編號「BV•93269•TS」漁船，非法入侵我國專屬經濟海域作業，船上11名船員連船帶人，帶案扣回澎湖海巡隊馬公隊部，靜待漁業署處理，可能援照往例處以100萬元罰鍰，但船上傳出存糧及飲水不足，漁業署及澎湖縣政府農漁局緊急派員送餐給扣案船員，展現「人道關懷」精神。

據了解，12日下午2時左右 ，澎湖漁民通報在小門西方30浬外海，越南漁船編號「BV•93269•TS」非法入侵作業，澎湖海巡隊立即派出線上巡邏艇前往查緝，13日凌晨3時將人船扣案押返馬公隊部，交由第七岸巡隊派員監控。其實先前澎湖漁民就曾通報，在我國專屬經濟海域，發現7-8艘外籍漁船非法入侵拖網作業，一度以為是中國籍漁船。

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由於越南漁船是澎湖首度查獲，澎湖縣政府農漁局依法通報漁業署，漁業署依據中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法規定裁處，近日漁業署會派員抵澎了解情形，根據2016-2019年台灣曾查扣3艘越南漁船，都裁罰百萬元罰金，此次可能依循前例，也是罰款百萬。

以往澎湖海域未曾出現越南漁船越界作業，反而是台灣政府在1977至1988年間於澎湖設立越南難民營，收留了51艘船、2000多名越南海漂難民，提供他們衣物、食物，能在澎湖行動自由，甚至還有職業訓練、零用金，106名嬰兒也呱呱墜地，這段歷史被劉吉雄導演拍攝成《彼岸他方》紀錄片。

漁業署及澎湖縣政府農漁局伸出援手，人道關懷越南漁民。（記者劉禹慶攝）

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