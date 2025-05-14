醋男撂小弟放爆裂物炸「小王家」公寓大門 2人被起訴

47歲沈姓男子因懷疑女友移情別戀，今年3月涉教唆30歲沈姓小弟製作爆裂物，並前往新北市新店區疑似小王居住的公寓放置爆裂物，沈男再持遙控點火器引爆，造成大門上方壓克力破裂，所幸沒有造成傷亡，現場遺留電線及電池等物品 。（資料照）

2025/05/14 10:58

〔記者王定傳／台北報導〕47歲沈姓男子因懷疑女友移情別戀，今年3月涉教唆30歲沈姓小弟製作爆裂物，並前往新北市新店區疑似小王居住的公寓放置爆裂物，沈男再持遙控點火器引爆，造成大門上方壓克力破裂，所幸沒有造成傷亡，台北地檢署今日依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」非法製造爆裂物罪嫌、刑法炸燬現有人所在建築物未遂罪嫌起訴2人。

檢警調查，沈男在案發前已先在網路購買遙控器、硫磺粉等物，並聯絡沈姓小弟於今年3月15日下午4時至5時之間，到他位於新北市永和區的住處，將這些原料提供給其小弟並命他製作爆料物共3枚。

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檢警調查，隔日下午4時許，沈男開車載著小弟、女友，前往新北市新店區安康路，由小弟把爆裂物放置在1樓大門後，沈男隨即持遙控點火器引爆爆裂物，造成大門上方壓克力破裂；警方事後循線逮捕2人，檢方則向法院聲押2人獲准，今日將2人起訴。

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