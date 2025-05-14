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    首頁　>　社會

    北市中山區酒店外清晨爆衝突 雙胞胎兄弟遭猛刺多刀送醫

    北市中山區發生凶殺案，轄區中山分局偵辦中。（記者姚岳宏攝）

    北市中山區發生凶殺案，轄區中山分局偵辦中。（記者姚岳宏攝）

    2025/05/14 10:22

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區清晨發生凶殺案，37歲黃姓男子酒後疑因不滿陳姓雙胞胎男子向他討債，竟持水果刀朝這對雙胞胎一陣亂刺，造成弟弟頸部有約10公分刀傷，哥哥手部及胸部多處刀傷，由於用力過猛，水果刀刃還斷裂，警方獲報到場，將受傷雙胞胎送醫，幸流血雖多，但暫無生命危險，並將行兇的黃男帶回派出所，依殺人未遂罪送辦。

    警方初步調查，行兇黃男與陳姓雙胞胎男子原本就認識，今天凌晨相約從桃園到北市中山區林森北路一間酒店喝酒，清晨6時許準備離開，雙胞胎找來代駕要將黑色BMW開回桃園，沒想到一上車，黃男不滿雙胞胎的弟弟提到他欠錢未還的事，氣憤開門下車，弟弟見狀追下車，要他不要這樣，還說怎麼樣回去再說，雙方在路邊拉扯。

    此時喝茫的黃男，竟拿出預藏的水果刀，朝弟弟頸部刺過去，哥哥見狀下車制止，也被黃男劃傷手部及胸部，現場血流如注，警方獲報到場，將兩名傷者送往馬偕醫院急救，並將喝茫呆立現場的黃男帶回派出所，警方先依殺人未遂罪將黃男送辦，另將等傷者手術完能製作筆錄時再釐清行兇動機。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    行兇黃男由於用力過猛，水果刀刃還斷裂。（記者姚岳宏翻攝）

    行兇黃男由於用力過猛，水果刀刃還斷裂。（記者姚岳宏翻攝）

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