重大案件被告棄保潛逃頻傳 最高檢建議增訂「保全羈押」制度

檢察總長邢泰釗。（資料照）

2025/05/14 10:14

〔記者王定傳／台北報導〕近期一再發生重大案件被告棄保潛逃案件，檢察總長邢泰釗十分重視，最高檢察署昨因此與高檢署召開會議研商對策，決定就最高法院審理中案件有強制處分必要，而由第二審法院裁定時，儘量由二審檢察署原蒞庭檢察官持續處理；最高檢並建議修正刑事訴訟法並增定「保全羈押」制度，作為防逃「釜底抽薪」有效辦法。

最高檢指出，目前有關重大刑事案件防逃機制作法是，重大刑事案件於高院宣判前後，承辦書記官應於辯論終結後，將「宣判日期，及宣判後將判決主文」，即時以書面通知高檢署；宣判後，高檢署等單位接獲通知後，則轉知該案指揮執行的檢察署，承辦檢察官認有確保執行必要時，得指揮司法警察機關派員對特定刑事案件受刑人，進行必要的觀察及動態掌握。

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最高檢指出，目前的行政規則僅是由法院於判決後將裁判結果通知檢察署，但依實務情形，檢察官受通知時，被告多早已失去蹤跡，故縱然通知，實際成效有限；又目前雖有科技設備監控措施，但對有心要逃亡的被告而言，也未必是最有效手段。

最高檢指出，依美國、日本、德國立法例，被告一旦經事實審法院判決有罪，就以羈押為原則，例外才交保；但我國情形卻是被告縱經法院判處重刑，仍得保有行動自由，進而利用各種機會逃亡，尤其當刑度愈重時，逃亡動機愈高，以致司法警察機關疲於奔命、防不勝防，實應藉此機會重新檢視，於制度面健全法制。

最高檢表示，法務部早於2016年間即參考多數專家、學者意見，認應修正刑事訴訟法增訂「保全羈押」制度：明定宣判時被告有到庭義務、經判處一定刑期（例如5年）以上時，法院應當庭審酌是否羈押，以確保後續上訴程序或判決確定後的執行；至於宣判一定刑度以下，或個案確無羈押必要者，則輔以科技設備監控等其他替代措施。

最高檢認為，對有高度逃亡動機者，施以較強的拘束處分，逃亡可能性較低者，則依次減輕拘束強度，才是合理的法制設計，也才不會發生如國寶集團前總裁朱國榮、連一鮑魚前老闆鍾文智、例如三聯集團負責人徐少東等重刑被告仍保有自由，最終發生逃亡結果，司法偵審白忙一場情形，令人遺憾。

最高檢察署強烈建請相關主管機關正視此問題，從制度面重新檢視修正，否則目前這種「抓放曹」、「走過場」的現況一再重演，實無益人心教化。

此外，最高檢表示，最高法院審理重大、社會矚目案件有強制處分必要，而由第二審法院裁定時，為使檢察官得適時提供妥切的強制處分建議供法院參酌，儘量由二審檢察署原蒞庭檢察官持續處理有關該等強制處分的蒞庭、意見表達及收受強制處分裁定並決定是否抗告；如承辦人員有異動，並請確實做好案件交接，避免遺漏。

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