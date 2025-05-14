假投資方案詐騙17人6500萬 林姿妙親信許智信改判4年10月

宜蘭縣政府專員許智信（中）以林姿妙名義誆騙6500萬元，涉貪污等罪一審判處12年，二審高等法院今改認定不構成貪污，只成立刑法詐欺罪，改判4年10月徒刑。（資料照）

2025/05/14 10:24

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣政府前公共造產專員許智信，被控於任職期間對外打著縣長林姿妙助理的名號，誆騙募資與借貸，詐騙6500萬元，一審宜蘭地院去年7月依10件利用貪污治罪條例之職務機會詐財、7件刑法詐欺取財罪，將他判處12年徒刑、褫奪公權5年；許男上訴否認以縣長助理名義訛騙，二審高等法院今改認定不構成貪污，只成立刑法詐欺罪，改判4年10月徒刑。可上訴。

檢調調查，許智信受宜蘭縣政府聘用擔任公共造產基金「僱用專員」辦理相關業務，之後又支援縣長室，對外彰顯是縣長秘書、助理、縣長團隊駐區宜蘭市專員。

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起訴指出，許智信代表或陪同宜蘭縣長聯繫、瞭解基層、參與宜蘭縣境內活動、即時反應民眾訴求，利用職務上綜理業務機會，於2021年6月至2023年9月間，以有未公開的政府採購標案可投資的名義，向10名被害人詐取款項。

檢方調查，許智信為了償還積欠的高利貸無力償還，於2023年1月至9月18日間，另向7名被害人佯稱投資，詐騙錢財。

17名被害人後來聯繫不到許智信，許自2023年9月28日起曠職，被害人紛紛報警處理。

許智信失聯落跑9天後，同年10月7日在台北車站落網，檢方聲請羈押禁見獲准，去年2月偵結起訴。

一審宜蘭地院認定許智信利用職務上機會，訛稱有政府採購標案可投資獲利，或佯稱有一般投資案可獲利，向17人詐取鉅款，嚴重破壞國家典章，敗壞公務人員形象至鉅。

一審考量許男未坦承全部犯行，詐騙金額達6500萬元，依10件貪污罪之利用職務上機會詐取財物罪、7件刑法詐欺取財罪，合併判處12年徒刑，並褫奪公權5年。

許智信上訴，高院二審今判決，認定許男不構成貪污治罪條例，改依刑法詐欺取財罪改判4年10月。仍可上訴。

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