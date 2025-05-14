為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假投資方案詐騙17人6500萬 林姿妙親信許智信改判4年10月

    宜蘭縣政府專員許智信（中）以林姿妙名義誆騙6500萬元，涉貪污等罪一審判處12年，二審高等法院今改認定不構成貪污，只成立刑法詐欺罪，改判4年10月徒刑。（資料照）

    宜蘭縣政府專員許智信（中）以林姿妙名義誆騙6500萬元，涉貪污等罪一審判處12年，二審高等法院今改認定不構成貪污，只成立刑法詐欺罪，改判4年10月徒刑。（資料照）

    2025/05/14 10:24

    〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣政府前公共造產專員許智信，被控於任職期間對外打著縣長林姿妙助理的名號，誆騙募資與借貸，詐騙6500萬元，一審宜蘭地院去年7月依10件利用貪污治罪條例之職務機會詐財、7件刑法詐欺取財罪，將他判處12年徒刑、褫奪公權5年；許男上訴否認以縣長助理名義訛騙，二審高等法院今改認定不構成貪污，只成立刑法詐欺罪，改判4年10月徒刑。可上訴。

    檢調調查，許智信受宜蘭縣政府聘用擔任公共造產基金「僱用專員」辦理相關業務，之後又支援縣長室，對外彰顯是縣長秘書、助理、縣長團隊駐區宜蘭市專員。

    起訴指出，許智信代表或陪同宜蘭縣長聯繫、瞭解基層、參與宜蘭縣境內活動、即時反應民眾訴求，利用職務上綜理業務機會，於2021年6月至2023年9月間，以有未公開的政府採購標案可投資的名義，向10名被害人詐取款項。

    檢方調查，許智信為了償還積欠的高利貸無力償還，於2023年1月至9月18日間，另向7名被害人佯稱投資，詐騙錢財。

    17名被害人後來聯繫不到許智信，許自2023年9月28日起曠職，被害人紛紛報警處理。

    許智信失聯落跑9天後，同年10月7日在台北車站落網，檢方聲請羈押禁見獲准，去年2月偵結起訴。

    一審宜蘭地院認定許智信利用職務上機會，訛稱有政府採購標案可投資獲利，或佯稱有一般投資案可獲利，向17人詐取鉅款，嚴重破壞國家典章，敗壞公務人員形象至鉅。

    一審考量許男未坦承全部犯行，詐騙金額達6500萬元，依10件貪污罪之利用職務上機會詐取財物罪、7件刑法詐欺取財罪，合併判處12年徒刑，並褫奪公權5年。

    許智信上訴，高院二審今判決，認定許男不構成貪污治罪條例，改依刑法詐欺取財罪改判4年10月。仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播