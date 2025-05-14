她上滑雪課程摔斷手怪教練沒保護好 被法官打臉

洪姓女子報名滑雪課程，在滑雪機機練習時不慎摔斷手，法官判學苑和教練無責免賠。（翻攝滑雪學苑官網）

2025/05/14 10:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓女子報名滑雪課程，在滑雪機練習時不慎摔斷手，她認為教練沒有保護好她，看到她在滑雪機上接連摔倒數次，仍不停止滑雪機，怒告求償42萬餘元，但法官認為，洪女參加課程前有知曉滑雪有一定的危險，且教練教學時符合操作手冊指引，認為滑雪學苑和教練無責，判洪女敗訴。

判決指出，2023年10月7日，洪姓女子與配偶、高中同學及綽號「麻糬」的朋友報名SB單板初級滑雪教學團體課程，課程共有5堂課，預定教學內容分別為第1堂課「穿著裝備、腳尖鋼邊及腳跟鋼邊的認識、Heel Side滑行及剎車、站姿調整」、第2堂課「Heel Side落葉飄」、第3堂課「Toe Side滑行及剎車、站姿調整」、第4堂課「Toe Side落葉飄」、第5堂課「總複習+模擬下纜車」。

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同年12月16日下午2點，洪女一行人在上第3堂課時，因距離前次上課已有月餘，她們要求教練再幫忙複習一下，教練同意後，回頭再講解第1堂課內容，過程中不斷強調和提醒學員「摔倒時不要用手撐，直接滑下來，不要用手撐」，並向學員示範正確的跌坐姿勢，確認全部學員在未開啟滑雪機的情況下，動作都正確後，才開啟滑雪機供學員練習。

但洪女站上滑雪機後在1分鐘內摔倒4次，教練見她站不起來，上前扶了她一把後，由於滑雪機不斷運轉，洪女再摔倒一次，這次摔倒造成她的右手肘脫位併尺骨喙突骨折、右手肘外側副韌帶損傷，洪女認為教練沒有保護好她，怒向滑雪學苑和教練提告求償42萬餘元。

高雄地方法院簡易庭審理時，教練辯解，上課時有督促學員穿好防護裝備，且不斷提醒學員在滑雪機上摔倒後的正確處置方法，過程中也一直強調「不要用手撐」，但洪女在練習過程中摔倒，仍用手撐地而受傷，不應該把責任和過錯怪罪給她和學苑。

法官認為，洪女參加課程前，已可預知在初學階段將面臨摔倒的危險，仍繼續參與訓練，可見在訓練中摔倒是洪女容許自己面臨的風險，雖然教練在洪女摔倒時沒有停止滑雪機運行，但滑雪機是為了模擬在雪地滑行時所需的平衡感訓練，如果只要有人摔倒就停止運作，課程將無法進行，且教練聽到王女受傷後，也有立即停下滑雪機，操作符合手冊規定，因此認定教練和學苑無責，駁回洪女之訴，可上訴。

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