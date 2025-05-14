為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》新北巡佐上完夜班昏倒廁所 緊急送醫搶救

    新北市警板橋分局勤務指揮中心一名巡佐執勤中昏倒分局廁所，兩名同事及時發現破門救人，緊急送醫救回一命。（擷取自Google）

    新北市警板橋分局勤務指揮中心一名巡佐執勤中昏倒分局廁所，兩名同事及時發現破門救人，緊急送醫救回一命。（擷取自Google）

    2025/05/14 09:01

    〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市警板橋分局勤務指揮中心一名巡佐今天上午被發現久待廁所，同事敲門沒反應，兩名同事破門赫見他已昏倒，連忙救出，緊急由救護車送醫，初判為心血管疾病，目前仍在診治；勤務中心主任邱吉峰及分局代表等同事趕到，致贈慰問金，將協助醫療與後續，同事們均希望他能平安脫離險境。

    板橋警分局透露，這名50餘歲巡佐平日工作認真，待人謙和，原本預定從13日執勤到今天上午，但歷經深夜勤務，上了一晚的班後，上午告知同事身體不適，到分局二樓勤指中心旁上廁所，因過了20餘分鐘沒回辦公室，同事到廁所關心，赫見沒有反應，連忙找一旁秘書室同事協助，開門後赫見巡佐昏倒，連忙抬出，同步求助119送醫急救。

    據透露，這名執勤中送醫的巡佐事前突感心悸、胸口悶，緊急送醫，經過診斷發現疑因心血管疾病，院方全力救治，警方建請醫院提供最佳醫療資源與照護，希望巡佐能早日康復，返回工作崗位。

    新北市警察局督察室接獲反映，關切同仁健康，已請板橋分局督察室給予最大協助及後續關懷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播