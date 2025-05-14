獨家》新北巡佐上完夜班昏倒廁所 緊急送醫搶救

新北市警板橋分局勤務指揮中心一名巡佐執勤中昏倒分局廁所，兩名同事及時發現破門救人，緊急送醫救回一命。（擷取自Google）

2025/05/14 09:01

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市警板橋分局勤務指揮中心一名巡佐今天上午被發現久待廁所，同事敲門沒反應，兩名同事破門赫見他已昏倒，連忙救出，緊急由救護車送醫，初判為心血管疾病，目前仍在診治；勤務中心主任邱吉峰及分局代表等同事趕到，致贈慰問金，將協助醫療與後續，同事們均希望他能平安脫離險境。

板橋警分局透露，這名50餘歲巡佐平日工作認真，待人謙和，原本預定從13日執勤到今天上午，但歷經深夜勤務，上了一晚的班後，上午告知同事身體不適，到分局二樓勤指中心旁上廁所，因過了20餘分鐘沒回辦公室，同事到廁所關心，赫見沒有反應，連忙找一旁秘書室同事協助，開門後赫見巡佐昏倒，連忙抬出，同步求助119送醫急救。

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據透露，這名執勤中送醫的巡佐事前突感心悸、胸口悶，緊急送醫，經過診斷發現疑因心血管疾病，院方全力救治，警方建請醫院提供最佳醫療資源與照護，希望巡佐能早日康復，返回工作崗位。

新北市警察局督察室接獲反映，關切同仁健康，已請板橋分局督察室給予最大協助及後續關懷。

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