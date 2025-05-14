趁同袍借宿醉倒 軍人強行口交還炫燿把他「吃掉」

鄭姓職業軍人讓同袍借宿，涉嫌趁他酒醉口交，被橋頭地院判刑。（情境照）

2025/05/14 07:03

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鄭姓職業軍人趁男同袍借宿酒醉，涉嫌兩度幫他口交並意圖錄影，事後還張揚把他「吃掉」，被害人雖替他求處緩刑，鄭男仍被橋頭地院依妨害性自主罪，併執行刑4年6月。

判決書指出，2022年8、9月間，被害人A男曾兩度借宿鄭男住處並飲酒作樂，終因不勝酒力醉倒。鄭男涉嫌趁機對他口交2次。案經A男向部隊督導長舉發後，報請高雄憲兵隊處理。

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辦案人員傳喚鄭男到案說明，製作筆錄後，依觸犯乘機性交罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔鄭男則坦承犯行，並與A男達成和解，已給付調解金，A男甚至替他求情，同意緩刑或從輕量刑。

不過，院方認為，案發時鄭為現役軍人，犯罪過程中，更出現錄影動作，犯後又對他人宣揚已將A男吃掉等語，非但侵害對方性自主權，更進一步損害其在外名節，將使A男面對遭到異樣看待，影響正常交友及生活。

此外，鄭具有軍人身分，其對同袍犯案，破壞軍中秩序、打擊軍隊士氣，所造成之危害、影響非輕，難認有絲毫可憫恕的情形，兩罪各處有期徒刑3年半，併執行刑4年6月，仍可上訴。

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