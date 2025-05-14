印尼幫傭網購50包牛肉丸解鄉愁 偽裝行李空運被判刑

印傭網購50包印尼牛肉丸，偽裝行李空運來台被判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/14 08:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在台幫傭的印尼女子阿蒂，為解鄉愁透過購物網站從印尼購買50包牛肉丸空運來台，為怕遭查獲，品名還刻意偽稱是私人行李，然仍遭台北關查獲，新竹地院依動物傳染病防治條例非法輸入應施檢疫物罪將她判刑。

法官調查，43歲的印傭阿蒂明知印尼非屬經農委會公告口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎等動物傳染病非疫區，且產品如係自印尼輸入，並為口蹄疫、牛接觸傳染性胸膜肺炎等傳染病感受性動物製品者，禁止輸入，竟於112年7月間某日，透過印尼蝦皮購物網站購買牛肉丸（總含肉量6.7公斤），再委託不知情航空貨運公司，向財政部關務署臺北關申報自印尼輸入品名為「personal luggage」（私人行李）貨物乙批，而以航空貨運方式，自印尼輸入未經檢疫而禁止輸入之牛肉丸50包，淨重6.7公斤，案經航空警察局查獲移送偵辦。

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法官審酌被告擅自輸入禁止輸入檢疫物，已對主管機關管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害，所為實屬不該，惟念其犯後坦認犯行，態度尚可，且本案輸入原因係為自己食用、數量非鉅，另甫輸入即遭察覺，尚未致生實質性的具體危害，最後依犯動物傳染病防治條例非法輸入應施檢疫物罪判刑2月、緩刑2年，並應向公庫支付2萬元，扣案牛肉丸50包沒收。

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