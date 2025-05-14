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    新竹小一男童慘遭3同學霸凌 丟石頭砸頭還辱罵「傻B、大便」

    新竹小一男童慘遭3同學霸凌，丟石頭砸頭還辱罵「傻B、大便」，3家長遭判賠。（記者蔡彰盛攝）

    新竹小一男童慘遭3同學霸凌，丟石頭砸頭還辱罵「傻B、大便」，3家長遭判賠。（記者蔡彰盛攝）

    2025/05/14 06:16

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某國小一年級學童小明，在學校遭3名同班同學以石頭丟擲頭部成傷，甚至辱罵「傻B」、「大便」，家長憤而向三童家長連帶求償精神慰撫金10萬元，新竹地院審理後判賠1萬。

    小明指控，林、張、王皆為一年級同班同學，三人於去年6月7日拿著石頭丟向他的頭，致頭頂挫傷，並辱罵、嘲弄他，張童平日在教室就會辱罵他「傻B」、「大便」等語，甚至會拿著石頭丟他的頭。3人所為已造成他身體權及健康權嚴重損害，為此他請求3人與家長需連帶負擔10萬元精神慰撫金。

    此外張童平日辱罵他「傻B」、「大便」，已嚴重侵害他健康、名譽，在同儕間名譽受有負面影響，再請求張童與家長需另賠償10萬元精神慰撫金。

    林童父母說孩子還小，已經有告訴他這是不對的行為，但並沒有辱罵、嘲弄。張童父母則說是孩子玩過頭了，老師有糾正他；孩子在教室跟小明玩、嬉鬧，或許有點過度，已經有管教不能這樣。王童父母則說，學校有提供影片，但是沒有聲音；小明受傷但診斷證明書僅記載挫傷，傷勢並非嚴重。

    經法官向學校調取霸凌事件相關資料後，依校園霸凌防制委員會會議紀錄記載及三童調查訪談記錄，三童確實有向小明丟擲石頭。至於小明主張三童於丟擲石頭時，另有辱罵、嘲弄行為，則無其他證據證明。

    根據調查訪談記錄，小明原告表示事發後仍喜歡到校上課，看到三童時也不會感到害怕等語，因此法官判三童與家長需連帶賠償精神慰撫金 1萬元。

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