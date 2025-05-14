貪吃小三拋妻棄子，絕情夫回頭交出激情簡訊贖罪。（情境照）

2025/05/14 06:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已婚江姓男子在交友軟體認識林女，打得火熱還常到林女住處過夜，事後更拋妻棄子，沒想到不到半年就後悔要求復合，還將當初二人的對話交給老婆，包括「誰叫你想脫我褲子」、「因為我更在意你沒離婚」、「說到底我還是一個小三」，新竹地院判林女需賠償人妻15萬元。

104年結婚育有1子的吳女說，夫妻感情尚稱平順，去年起先生江男性情變異，行為習慣迥異往昔，常藉故爭吵，終致夫妻感情破裂，婚姻無法維繫，只得於去年7月離婚。

請繼續往下閱讀...

事後江男又想復合，坦承去年初在交友軟體結識林女，衍生婚外情，並提供二人間LINE對話「你才偷抱我！我那時候還沒睡」、「昨晚我在你那，妳是不是不好睡」、「哪有，我隔著衣服抱妳好不好，都已經是男女朋友了不能抱嗎」、「誰叫你想脫我褲子」、「有一點想妳」、「因為我更在意你沒離婚」、「那我懂了，我也希望很快就辦好，妳會等我嗎」、「謝謝妳願意等我」、「我這幾天都去妳那裏睡覺喔」、「我是壞東西、誰每次都想要」等親密對話，吳女始知悉婚姻存續期間，先生常至林女住所過夜，並多次發生性行為，憤而向林女求償50萬元。

林女則說她也是被騙，為何要賠償。江男未老實說他有婚姻關係，她並不知情；二人透過網路交友認識，事後要求江拿身分證，但江拿不出來，說他的身分證不見，她也不知道江是否有婚姻關係等語。

然而法官發現，去年4月林女表示「因為我更在意你沒離婚」，去年5月「婚都沒離，對我公平嗎」、「後續你又讓我發現你根本沒有離婚」、「說到底我們現在在一起，我還是一個小三，你覺得對我公平嗎？」等語，可見縱使二人甫交往時，林女確實不知江男有婚姻關係，然嗣後顯然已明知江男係已婚身份，卻仍未保持適當交友距離而持續密切往來，因此其辯詞實不足採。最後判賠15萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法